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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Ювентус
Милан - Ювентус: обзор матча 11 ноября 2018
Милан
11.11.2018, воскресенье, 22:30
Италия. Серия А, 12 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
8'
М. Манджукич
81'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Ювентус
Желтая карточка
Ф. Борини
87'
Красная карточка
Г. Игуаин
83'
Желтая карточка
Г. Игуаин
83'
81'
ГОЛ! 0:2!
К. Роналду
Желтая карточка
Т. Бакайоко
61'
34'
Желтая карточка
М. Бенатиа
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Манджукич
Пас отдал
А. Сандро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Милан
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Ален Халилович
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
28
Сами Хедира
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
13
Родригес
25
Сапата
26
Романьоли
20
Абате
8
Бакайоко
20
Чалханоглу
19
Кессье
10
Сусо
70
Кастильехо
9
Игуаин
4-3-3
13
Щесны
2
Канселу
14
Кьеллини
4
Бенатиа
26
Сандро
30
Бентанкур
8
Матюиди
15
Пьянич
21
Дибала
9
Манджукич
7
Роналду
Остались в запасе
Милан
Ювентус
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Ален Халилович
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Ален Халилович
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Милан - Ювентус
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
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Милан
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