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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Наполи
Ювентус - Наполи: обзор матча 29 сентября 2018
Ювентус
29.09.2018, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 7 тур
3 : 1
Завершен
Наполи
26'
М. Манджукич
49'
М. Манджукич
76'
Л. Бонуччи
10'
Д. Мертенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Наполи
Желтая карточка
А. Сандро
85'
ГОЛ! 3:1!
Л. Бонуччи
Пас отдал
К. Роналду
76'
Желтая карточка
Ж. Канселу
69'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
60'
60'
Желтая карточка
Л. Инсинье
58'
Вторая желтая
М. Руй
55'
Желтая карточка
Э. Хюсай
ГОЛ! 2:1!
М. Манджукич
49'
40'
Желтая карточка
К. Кулибали
ГОЛ! 1:1!
М. Манджукич
Пас отдал
К. Роналду
26'
24'
Желтая карточка
М. Руй
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мертенс
Пас отдал
Х. Кальехон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-1-2-3
13
Щесны
26
Сандро
19
Бонуччи
14
Кьеллини
2
Канселу
23
Джан
15
Пьянич
8
Матюиди
21
Дибала
7
Роналду
9
Манджукич
4-3-1-2
1
Оспина
4
Хюсай
3
Кулибали
39
Альбиоль
6
Мариу Руй
25
Аллан
17
Гамшик
7
Зелински
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
Остались в запасе
Ювентус
Наполи
7
Хуан Куадрадо
ПП
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Ювентус - Наполи
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
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