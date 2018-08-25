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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Лацио
Ювентус - Лацио: обзор матча 25 августа 2018
Ювентус
25.08.2018, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 0
Завершен
Лацио
30'
М. Пьянич
75'
М. Манджукич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Лацио
Желтая карточка
Э. Джан
87'
Желтая карточка
Д. Коста
81'
ГОЛ! 2:0!
М. Манджукич
Пас отдал
К. Роналду
75'
66'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
52'
Желтая карточка
М. Пароло
Желтая карточка
А. Сандро
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
М. Пьянич
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Алессандро Росси
ЦФ
4-3-1-2
13
Щесны
26
Сандро
19
Бонуччи
14
Кьеллини
2
Канселу
8
Матюиди
15
Пьянич
28
Хедира
10
Бернардески
9
Манджукич
7
Роналду
4-4-1-1
1
Стракоша
77
Марушич
15
Ачерби
13
Уоллес
26
Раду
20
Милинкович-Савич
6
Лейва
16
Пароло
19
Лулич
18
Альберто
9
Иммобиле
Остались в запасе
Ювентус
Лацио
7
Хуан Куадрадо
ПП
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Алессандро Росси
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Алессандро Росси
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Ювентус - Лацио
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
1 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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