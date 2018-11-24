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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - СПАЛ
Ювентус - СПАЛ: обзор матча 24 ноября 2018
Ювентус
24.11.2018, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 0
Завершен
СПАЛ
29'
К. Роналду
60'
М. Манджукич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - СПАЛ
74'
Желтая карточка
П. Скьяттарелла
Желтая карточка
Р. Бентанкур
64'
ГОЛ! 2:0!
М. Манджукич
60'
49'
Желтая карточка
М. Фарес
39'
Желтая карточка
Т. Сионек
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
М. Пьянич
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
15
Миралем Пьянич
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
СПАЛ
1
Демба Тиам
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
25
Эвертон Луис
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
4-3-1-2
1
Перин
26
Сандро
19
Бонуччи
24
Ругани
22
Де Шильо
15
Пьянич
30
Бентанкур
7
Куадрадо
11
Коста
9
Манджукич
7
Роналду
4-3-3
1
Гомис
29
Лаццари
15
Сионек
33
Бонифази
27
Фелипе
28
Скьяттарелла
27
Куртич
6
Миссироли
93
Фарес
37
Петанья
7
Антенуччи
Остались в запасе
Ювентус
СПАЛ
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Демба Тиам
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
25
Эвертон Луис
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Остались в запасе
1
Демба Тиам
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
25
Эвертон Луис
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Ювентус - СПАЛ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
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