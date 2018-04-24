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  • Буффон: «Пока я капитан «Ювентуса», никто не посмеет показывать в кого-то пальцем и обвинять в поражении»

Буффон: «Пока я капитан «Ювентуса», никто не посмеет показывать в кого-то пальцем и обвинять в поражении»

24 апреля 2018, 19:28
13

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал слухи о том, что он раскритиковал защитника туринцев Медхи Бенатиа после поражния в матче 33-го тура Серии против «Наполи» (0:1)

«Это слухи, которые появляются, когда такая команда, как «Ювентус», у которой нет ахиллесовой пяты, проигрывает. Они пытаются дестабилизировать и подорвать атмосферу в команде, разъединить нас. Это нормально. Это происходило всегда, пока я был в «Ювентусе».

Я считаю логичным и правильным опровергнуть слухи. Никто – по крайне мере пока я являюсь капитаном «Ювентуса» – не посмеет показывать в кого-то пальцем и обвинять в поражении. Более того, пока я являюсь капитаном команды, это никогда не происходило», – сказал Буффон.

Напомним, что после победы над «Ювентусом» «Наполи» сократил отставание от туринского клуба до одного очка.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Наполи Буффон Джанлуиджи Бенатиа Медхи
Комментарии (13)
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OfaZavr
1524588890
вот это правильно, выигрывают все и проигрывать должны так же, в этом и преимущество настоящего коллектива!
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insider_retro
1524589597
Капитан!!! И прессе отворот грамотный даст и в раздевалки за хобот кого надо потаскает, но на публику - ничего, никого и никак!!!
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lordmrv
1524589902
Буффон!! Респект тебе!!! Такой и должен быть Капитан!!!
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Бухбух
1524589906
Буффон: "Я тут самый главный. Я тут командую."
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ЖОРРО
1524589929
Человечище!!!!
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Avaretz
1524590089
Вот в чем бывает сила команда, когда никто никого не обвиняет в поражении, потому что команда это одно единое целое, которое не в коем случае нельзя раскалывать
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Gornostay
1524590578
Сказал как отрезал!!!! Все вон!!!
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andrej-lucevich
1524592747
Буффон красава, без комментариев!
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Татарин за ЦСКА
1524594144
Мужик.Вот лидер команды и лидер раздевалки.У нас в РФПЛ единицы таких
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zigbert
1524652018
Так может сказать только настоящий лидер команды и капитан.
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