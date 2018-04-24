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    Буффон: «Пока я капитан «Ювентуса», никто не посмеет показывать в кого-то пальцем и обвинять в поражении»

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал слухи о том, что он раскритиковал защитника туринцев Медхи Бенатиа после поражния в матче 33-го тура Серии против «Наполи» (0:1)

    «Это слухи, которые появляются, когда такая команда, как «Ювентус», у которой нет ахиллесовой пяты, проигрывает. Они пытаются дестабилизировать и подорвать атмосферу в команде, разъединить нас. Это нормально. Это происходило всегда, пока я был в «Ювентусе».

    Я считаю логичным и правильным опровергнуть слухи. Никто – по крайне мере пока я являюсь капитаном «Ювентуса» – не посмеет показывать в кого-то пальцем и обвинять в поражении. Более того, пока я являюсь капитаном команды, это никогда не происходило», – сказал Буффон.

    Напомним, что после победы над «Ювентусом» «Наполи» сократил отставание от туринского клуба до одного очка.

    Источник: Football Italia

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    24.04.2018 19:28
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 13:26

      Так может сказать только настоящий лидер команды и капитан.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 24 апреля 2018, 22:09

      Уважаю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 24 апреля 2018, 21:43

      Буффон - это один из столпов футбольной истории.
      Конечно, стиль игры времён Яшина, Пеле, Бекинбауэра, Блохина меняется, как форма игроков... Суть остаётся - игра по правилам, игра для зрителей.
      Буффон !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 24 апреля 2018, 21:22

      Мужик.Вот лидер команды и лидер раздевалки.У нас в РФПЛ единицы таких

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 24 апреля 2018, 20:59

      Буффон красава, без комментариев!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 24 апреля 2018, 20:22

      Сказал как отрезал!!!!
      Все вон!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz 24 апреля 2018, 20:14

      Вот в чем бывает сила команда, когда никто никого не обвиняет в поражении, потому что команда это одно единое целое, которое не в коем случае нельзя раскалывать

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 24 апреля 2018, 20:12

      Человечище!!!!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 24 апреля 2018, 20:11

      Буффон: "Я тут самый главный. Я тут командую."

      1
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 24 апреля 2018, 20:11

      Буффон!! Респект тебе!!! Такой и должен быть Капитан!!!

      9
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > sssrspartak 24 апреля 2018, 20:32

      Точно брат!

      5
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