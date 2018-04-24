Буффон: «Пока я капитан «Ювентуса», никто не посмеет показывать в кого-то пальцем и обвинять в поражении»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал слухи о том, что он раскритиковал защитника туринцев Медхи Бенатиа после поражния в матче 33-го тура Серии против «Наполи» (0:1)

«Это слухи, которые появляются, когда такая команда, как «Ювентус», у которой нет ахиллесовой пяты, проигрывает. Они пытаются дестабилизировать и подорвать атмосферу в команде, разъединить нас. Это нормально. Это происходило всегда, пока я был в «Ювентусе».

Я считаю логичным и правильным опровергнуть слухи. Никто – по крайне мере пока я являюсь капитаном «Ювентуса» – не посмеет показывать в кого-то пальцем и обвинять в поражении. Более того, пока я являюсь капитаном команды, это никогда не происходило», – сказал Буффон.

Напомним, что после победы над «Ювентусом» «Наполи» сократил отставание от туринского клуба до одного очка.