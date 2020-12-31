33-летний Бенатиа может пополнить «Дженоа»

Руководитель «Дженоа» Энрико Прециози хочет пригласить защитника Медхи Бенатиа, идут переговоры. Сейчас футболист выступает за «Аль-Духаиль» из Катара.

Бенатиа ранее выступал в Серии А за «Удинезе», «Рому», «Ювентус».