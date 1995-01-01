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    33-летний Бенатиа может пополнить «Дженоа»

    Руководитель «Дженоа» Энрико Прециози хочет пригласить защитника Медхи Бенатиа, идут переговоры. Сейчас футболист выступает за «Аль-Духаиль» из Катара.

    Бенатиа ранее выступал в Серии А за «Удинезе», «Рому», «Ювентус».

    • В Катаре Бенатиа играет с января.
    • В чемпионате Катара сезона-2020/21 марокканец провел 3 матча.
    • «Дженоа» идет в зоне вылета.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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