33-летний Бенатиа может пополнить «Дженоа»

Руководитель «Дженоа» Энрико Прециози хочет пригласить защитника Медхи Бенатиа, идут переговоры. Сейчас футболист выступает за «Аль-Духаиль» из Катара.
Бенатиа ранее выступал в Серии А за «Удинезе», «Рому», «Ювентус».
- В Катаре Бенатиа играет с января.
- В чемпионате Катара сезона-2020/21 марокканец провел 3 матча.
- «Дженоа» идет в зоне вылета.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.