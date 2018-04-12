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    Бенатиа: «Очень обидно за Буффона»

    Защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа был разочарован после вылета своей команды в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Реала».

    «Мы разочарованы, потому что сыграли именно так, как хотели сыграть. Горжусь, что являюсь частью этой команды и тем, что мы сегодня совершили. Нам очень обидно за нашего капитана Джанлуиджи Буффона», – сказал Бенатиа.

    Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Ювентус» завершился со счетом 1:3. Результат первой встречи – 3:0.

    Лига чемпионов сошла с ума. Как же это офигенно!

    Источник: УЕФА

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    12.04.2018 09:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 12 апреля 2018, 11:42

      Да, подвёл ты Буффонище, марокканский друг. Не стоило ногу выше головы задирать, и без тебя разобрались бы.

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 12 апреля 2018, 10:31

      Ты бы лучше думал о Буффоне когда пеналь зарабатывал. Васкес мог бы и не забить ещё.

      4
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      Рейтинг: +1743

      Alex Y 12 апреля 2018, 10:14

      За то он Чемпион мира)

      2
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