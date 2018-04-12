Бенатиа: «Очень обидно за Буффона»

Защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа был разочарован после вылета своей команды в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Реала».

«Мы разочарованы, потому что сыграли именно так, как хотели сыграть. Горжусь, что являюсь частью этой команды и тем, что мы сегодня совершили. Нам очень обидно за нашего капитана Джанлуиджи Буффона», – сказал Бенатиа.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Ювентус» завершился со счетом 1:3. Результат первой встречи – 3:0.

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