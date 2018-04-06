Ювентус - Реал

с победой Реал!!!!!
|Финал
|3 июня, суббота
|21:45
|Ювентус
|1:4
|Реал
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Барселона
|6
|4
|2
|0
|9:1
|+8
|14
|2.
|Ювентус
|6
|3
|2
|1
|7:5
|+2
|11
|3.
|Спортинг
|6
|2
|1
|3
|8:9
|-1
|7
|4.
|Олимпиакос
|6
|0
|1
|5
|4:13
|-9
|1
с победой Реал!!!!!
Эх жалко Буффона (
Ювентус ни о чем, вообще.
При всем уважении-такой гол Месси забить не сможет никогда
при всем уважении такие штрафные которые лупит месси кристина в жизни не забивал и не забьет !
что то я вообще не видел кристину в эль классико)))) а блювентус барса уже мочила 3:0 в этой лч ! помолчал бы ! кристина и месси лучшие в мире в прошедшие лет 10 ! выиграет лч барса получит золотой мяч месси выиграет лч реал получит золотой мяч роналду ! если не барса не реал не выиграют лч то смотрим чемп мира ! по правде на чемпионатах мира криштиану вообще ни о чем !
и на ЧМ Роналду всегда или с травмами или недолечившись. Чеж тут покажешь
ой ! какие травмы на чемпионатах мира ? Ты о чем? месси выше уровнем роналду знаешь почему? месси может и забивать и снабжать партнеров по команде великолепными пасами ! я не говорю что роналду хуже ! Это потресающий игрок и мы видим этих двух великолепных игроков уже больше 10 лет ! криш мне нравился больше месси когда он играл в мю ! но месси разноплановый игрок и этим он выше роналду !
ой мля ******* вы уже школьники, месси лучше, нет роналду лучше, Оба они лучшие!
))))))
А Фернандо забьет:D
******* только он немного, а так оба сильны в своем и являются на данный момент лучшими игроками мира!!!!
Насмешил)
а месси о чем на чм?
месси выводил аргентину на прошедшем чемпе мира в финал ! и аргентина была даже лучше германии в основное время и были близки к голу если бы не корявый паласио ! да и месси забивает на чемпах мира а кристина нихера не может !
все 0:3 ! даешь ! 0:4 ! турин пока ! пока туринский икарус !
турин пинай аллегри !
дибала учись играть у месси ! пока месси качает и может учись пока не поздно !
все турин ! До свидания ! положил кристинка конечно ! красавец ! до свидания турин ! все было тут очевидно изначально ! даешь 0:3 !
кому то видимо не понравилась правда !!
ооо животное я смотрю ты болела сраного зенита !
ты это давай дальше дрочи на фото кокорина и дзюбы !
обосанный тебе ли это говорить !
обморок вымой свои трусы там одни черкаши и высунь член из своего рта дешевый петух !
2,5 больше
я прав же? зачем минусовать? по мне так смешно что кто то верит что этот автобус не пропустит гол !