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Главный судья:
Чунейт Чакир (Стамбул)
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Ювентус - Реал

03.04.2018, Вторник, 21:45 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Трансляция: Матч ТВ, Матч! Футбол 2 Лига чемпионов, 1/4 финала , первый матч Ювентус - Реал
Лига чемпионов (2016/2017)
Финал
3 июня, суббота 21:45 Ювентус 1:4 Реал
Лига чемпионов (2014/2015)
1/2 финала
ответный матч		 13 мая, среда 21:45 Реал 1:1 Ювентус
Лига чемпионов (2014/2015)
1/2 финала
первый матч		 5 мая, вторник 21:45 Ювентус 2:1 Реал
Лига чемпионов (2013/2014), группа B
4 тур
5 ноября, вторник 23:45 Ювентус 2:2 Реал
3 тур
23 октября, среда 22:45 Реал 2:1 Ювентус
Лига Чемпионов (2008/2009), группа H
4 тур
5 ноября, среда 22:45 Реал 0:2 Ювентус
3 тур
21 октября, вторник 22:45 Ювентус 2:1 Реал
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 6 4 2 0 9:1 +8 14
2. Ювентус 6 3 2 1 7:5 +2 11
3. Спортинг 6 2 1 3 8:9 -1 7
4. Олимпиакос 6 0 1 5 4:13 -9 1
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 4 апреля 2018, 08:43

    с победой Реал!!!!!

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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 3 апреля 2018, 23:21

    Эх жалко Буффона (

    2
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    Рейтинг: +6871

    Антибиотик 3 апреля 2018, 23:17

    Ювентус ни о чем, вообще.

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    Рейтинг: +1130

    petr69 3 апреля 2018, 23:16

    При всем уважении-такой гол Месси забить не сможет никогда

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > petr69 3 апреля 2018, 23:19

    при всем уважении такие штрафные которые лупит месси кристина в жизни не забивал и не забьет !

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > petr69 3 апреля 2018, 23:21

    что то я вообще не видел кристину в эль классико)))) а блювентус барса уже мочила 3:0 в этой лч ! помолчал бы ! кристина и месси лучшие в мире в прошедшие лет 10 ! выиграет лч барса получит золотой мяч месси выиграет лч реал получит золотой мяч роналду ! если не барса не реал не выиграют лч то смотрим чемп мира ! по правде на чемпионатах мира криштиану вообще ни о чем !

    -1
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    Рейтинг: +1130

    petr69 > dinar7777dinar 3 апреля 2018, 23:25

    и на ЧМ Роналду всегда или с травмами или недолечившись. Чеж тут покажешь

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > petr69 3 апреля 2018, 23:30

    ой ! какие травмы на чемпионатах мира ? Ты о чем? месси выше уровнем роналду знаешь почему? месси может и забивать и снабжать партнеров по команде великолепными пасами ! я не говорю что роналду хуже ! Это потресающий игрок и мы видим этих двух великолепных игроков уже больше 10 лет ! криш мне нравился больше месси когда он играл в мю ! но месси разноплановый игрок и этим он выше роналду !

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    Рейтинг: +2548

    Челнинец > dinar7777dinar 3 апреля 2018, 23:53

    ой мля ******* вы уже школьники, месси лучше, нет роналду лучше, Оба они лучшие!

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > Челнинец 3 апреля 2018, 23:56

    ))))))

    -1
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    Рейтинг: +366

    Вахахахаха > dinar7777dinar 4 апреля 2018, 01:50

    А Фернандо забьет:D

    0
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    Рейтинг: +366

    Вахахахаха > dinar7777dinar 4 апреля 2018, 01:51

    ******* только он немного, а так оба сильны в своем и являются на данный момент лучшими игроками мира!!!!

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    Рейтинг: +9

    FiFa_2015 > petr69 4 апреля 2018, 02:49

    100%

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    Рейтинг: +9

    FiFa_2015 > dinar7777dinar 4 апреля 2018, 02:50

    Насмешил)

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    Рейтинг: +915

    спанчес > dinar7777dinar 4 апреля 2018, 11:20

    а месси о чем на чм?

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > спанчес 4 апреля 2018, 12:00

    месси выводил аргентину на прошедшем чемпе мира в финал ! и аргентина была даже лучше германии в основное время и были близки к голу если бы не корявый паласио ! да и месси забивает на чемпах мира а кристина нихера не может !

    -1
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 3 апреля 2018, 23:14

    все 0:3 ! даешь ! 0:4 ! турин пока ! пока туринский икарус !

    -3
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 3 апреля 2018, 23:08

    турин пинай аллегри !

    -1
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 3 апреля 2018, 23:08

    дибала учись играть у месси ! пока месси качает и может учись пока не поздно !

    -1
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 3 апреля 2018, 23:07

    все турин ! До свидания ! положил кристинка конечно ! красавец ! до свидания турин ! все было тут очевидно изначально ! даешь 0:3 !

    -2
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > dinar7777dinar 3 апреля 2018, 23:45

    кому то видимо не понравилась правда !!

    -1
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > KPCCSPB 4 апреля 2018, 18:04

    ооо животное я смотрю ты болела сраного зенита !

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > KPCCSPB 4 апреля 2018, 18:05

    ты это давай дальше дрочи на фото кокорина и дзюбы !

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > KPCCSPB 4 апреля 2018, 21:46

    обосанный тебе ли это говорить !

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > KPCCSPB 4 апреля 2018, 23:01

    обморок вымой свои трусы там одни черкаши и высунь член из своего рта дешевый петух !

    -1
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    Рейтинг: +585

    tilvan 3 апреля 2018, 22:15

    ювентус как всегда

    0
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 3 апреля 2018, 22:12

    2,5 больше

    -1
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > dinar7777dinar 3 апреля 2018, 23:46

    я прав же? зачем минусовать? по мне так смешно что кто то верит что этот автобус не пропустит гол !

    -1
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