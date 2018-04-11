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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Ювентус
Реал - Ювентус: обзор матча 11 апреля 2018
Реал
11.04.2018, среда, 21:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 3
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Ювентус
90+7'
К. Роналду (П)
2'
М. Манджукич
37'
М. Манджукич
61'
Б. Матюиди
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Ювентус
ГОЛ с пенальти! 1:3!
К. Роналду
90'
+7
90'
+7
Замена
В. Щесны
️️️️
Г. Игуаин
90'
+4
Красная карточка
Д. Буффон
90'
Желтая карточка
М. Бенатиа
Желтая карточка
Марсело
81'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Л. Модрич
75'
73'
Желтая карточка
Д. Коста
67'
Желтая карточка
А. Сандро
61'
ГОЛ! 0:3!
Б. Матюиди
Замена
М. Асенсио
️️️️
Г. Бэйл
46'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Каземиро
46'
37'
ГОЛ! 0:2!
М. Манджукич
Пас отдал
Ш. Лихтштайнер
36'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
29'
Желтая карточка
М. Манджукич
Желтая карточка
Д. Карвахаль
22'
17'
Желтая карточка
М. Пьянич
17'
Замена
Ш. Лихтштайнер
️️️️
М. Де Шильо
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Манджукич
Пас отдал
С. Хедира
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
9
Марио Манджукич
ЛВ
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
4-1-2-2-1
1
Навас
12
Марсело
24
Вальехо
19
Варан
14
Карвахаль
5
Каземиро
14
Модрич
8
Кроос
22
Иско
18
Бэйл
7
Роналду
4-3-2-1
1
Буффон
22
Де Шильо
14
Кьеллини
4
Бенатиа
26
Сандро
15
Пьянич
8
Матюиди
28
Хедира
11
Коста
9
Манджукич
9
Игуаин
18
Бэйл
10
Асенсио
10
Асенсио
18
Бэйл
14
Модрич
8
Ковачич
8
Ковачич
14
Модрич
5
Каземиро
17
Васкес
17
Васкес
5
Каземиро
9
Игуаин
13
Щесны
13
Щесны
9
Игуаин
22
Де Шильо
2
Лихтштайнер
2
Лихтштайнер
22
Де Шильо
Остались в запасе
Реал
Ювентус
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
7
Хуан Куадрадо
ПП
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
9
Карим Бензема
ЦФ
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Реал - Ювентус
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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