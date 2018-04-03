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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Реал
Ювентус - Реал: обзор матча 03 апреля 2018
Ювентус
03.04.2018, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
0 : 3
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Реал
3'
К. Роналду
64'
К. Роналду
72'
Марсело
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Реал
82'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Л. Модрич
75'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Иско
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
С. Хедира
75'
72'
ГОЛ! 0:3!
Марсело
Пас отдал
К. Роналду
Замена
Б. Матюиди
️️️️
Д. Коста
69'
Замена
М. Манджукич
️️️️
К. Асамоа
69'
Вторая желтая
П. Дибала
66'
64'
ГОЛ! 0:2!
К. Роналду
Пас отдал
Д. Карвахаль
59'
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Бензема
55'
Желтая карточка
С. Рамос
Желтая карточка
П. Дибала
45'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
26'
3'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
Иско
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
4-2-2-2
1
Буффон
26
Сандро
14
Кьеллини
15
Барцальи
22
Де Шильо
30
Бентанкур
28
Хедира
11
Коста
27
Асамоа
21
Дибала
9
Игуаин
4-1-2-1-2
1
Навас
14
Карвахаль
19
Варан
93
Рамос
12
Марсело
5
Каземиро
14
Модрич
8
Кроос
22
Иско
7
Роналду
9
Бензема
28
Хедира
7
Куадрадо
7
Куадрадо
28
Хедира
11
Коста
8
Матюиди
8
Матюиди
11
Коста
27
Асамоа
9
Манджукич
9
Манджукич
27
Асамоа
22
Иско
10
Асенсио
10
Асенсио
22
Иско
14
Модрич
8
Ковачич
8
Ковачич
14
Модрич
9
Бензема
17
Васкес
17
Васкес
9
Бензема
Остались в запасе
Ювентус
Реал
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Ювентус - Реал
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 2
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