Бенатиа попросил «Ювентус» отпустить его в чемпионат Катара

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил информацию о том, что защитник Мехди Бенатиа хочет сменить команду.

«Бенатиа попросил разрешения об уходе. Он сделал выбор не в нашу пользу, клуб ответил на его просьбу положительно.

Нет никакого смысла удерживать футболиста, который не хочет играть в нашей команде.

Он провел несколько отличных лет в «Ювентусе», и я очень расстроен его решением, но я не могу залезть к нему в голову и заставить передумать», – цитирует итальянца Football Italia.

Ряд СМИ связывают 31-летнего игрока сборной Марокко с переходом в катарский «Аль-Духаиль».