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    Бенатиа попросил «Ювентус» отпустить его в чемпионат Катара

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил информацию о том, что защитник Мехди Бенатиа хочет сменить команду.

    «Бенатиа попросил разрешения об уходе. Он сделал выбор не в нашу пользу, клуб ответил на его просьбу положительно.

    Нет никакого смысла удерживать футболиста, который не хочет играть в нашей команде.

    Он провел несколько отличных лет в «Ювентусе», и я очень расстроен его решением, но я не могу залезть к нему в голову и заставить передумать», – цитирует итальянца Football Italia.

    Ряд СМИ связывают 31-летнего игрока сборной Марокко с переходом в катарский «Аль-Духаиль».

    • Бенатиа перешел в туринский клуб в июле 2017 года из «Баварии».
    • Сумма сделки составила 17 миллионов евро.
    • С «бьянконери» он выиграл чемпионат и дважды – Кубок Италии.
    • В текущем сезоне принял участие в шести играх.
    • Контракт истекает в июне 2020.
    • Цена по Transfermarkt – 15 миллионов.

    Источник: Football Italia

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    26.01.2019 15:38
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