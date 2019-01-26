Бенатиа попросил «Ювентус» отпустить его в чемпионат Катара

как дважды если два сезона в юве будет в июне
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил информацию о том, что защитник Мехди Бенатиа хочет сменить команду.
«Бенатиа попросил разрешения об уходе. Он сделал выбор не в нашу пользу, клуб ответил на его просьбу положительно.
Нет никакого смысла удерживать футболиста, который не хочет играть в нашей команде.
Он провел несколько отличных лет в «Ювентусе», и я очень расстроен его решением, но я не могу залезть к нему в голову и заставить передумать», – цитирует итальянца Football Italia.
Ряд СМИ связывают 31-летнего игрока сборной Марокко с переходом в катарский «Аль-Духаиль».
- Бенатиа перешел в туринский клуб в июле 2017 года из «Баварии».
- Сумма сделки составила 17 миллионов евро.
- С «бьянконери» он выиграл чемпионат и дважды – Кубок Италии.
- В текущем сезоне принял участие в шести играх.
- Контракт истекает в июне 2020.
- Цена по Transfermarkt – 15 миллионов.