Бенатиа – после победы в Кубке: «Ювентус» переписал историю итальянского футбола»

Защитник «Ювентуса» Медхи Бенатиа подвел итог победе над «Миланом» (4:0) в финале Кубка Италии.

«Приятно видеть, что наши болельщики счастливы и гордятся нами. Кубок был одной из наших целей, мы ее достигли.

Мы переписали историю итальянского футбола. В победе поучаствовали как молодые, так и опытные игроки. У нас психология победителей.

Главной целью остается победа в чемпионате. Мы уже очень близки к ней.

Что я могу сказать о команде? Когда есть такие лидеры как Буффон, Кьеллини, Барцальи, Маркизио и Лихштайнер, остается только следовать за ними. Мы никогда не сдаемся», – сказал автор дубля на «Стадио Олимпико».

Для «бьянконери» Кубок стал 13 в истории. Клуб удерживает лидерство по этому показателю.