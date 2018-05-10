Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бенатиа – после победы в Кубке: «Ювентус» переписал историю итальянского футбола»

    Защитник «Ювентуса» Медхи Бенатиа подвел итог победе над «Миланом» (4:0) в финале Кубка Италии.

    «Приятно видеть, что наши болельщики счастливы и гордятся нами. Кубок был одной из наших целей, мы ее достигли.

    Мы переписали историю итальянского футбола. В победе поучаствовали как молодые, так и опытные игроки. У нас психология победителей.

    Главной целью остается победа в чемпионате. Мы уже очень близки к ней.

    Что я могу сказать о команде? Когда есть такие лидеры как Буффон, Кьеллини, Барцальи, Маркизио и Лихштайнер, остается только следовать за ними. Мы никогда не сдаемся», – сказал автор дубля на «Стадио Олимпико».

    Для «бьянконери» Кубок стал 13 в истории. Клуб удерживает лидерство по этому показателю.

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.05.2018 01:17
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11