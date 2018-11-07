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    Защитник «Ювентуса» Бенатиа – Погба: «Возвращайся домой, брат»

    Защитник «Ювентуса» Медхи Бенатиа обратился к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба с предложением вернуться в туринский клуб.

    Француз выложил в инстаграме фотографию из аэропорта после прилета в Турин на матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

    «Волнующее возвращение Погба в Турин», – подписал фото хавбек.

    «Возвращайся домой, брат», – ответил ему в комментариях Бенатиа.

    Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. Ранее появилась информация, что туринцы заинтересованы в возвращении футболиста.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Поля Погба

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    07.11.2018 18:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 7 ноября 2018, 20:07

      дом где семья,а семья в МЮ!)

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