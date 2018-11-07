Защитник «Ювентуса» Бенатиа – Погба: «Возвращайся домой, брат»

Защитник «Ювентуса» Медхи Бенатиа обратился к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба с предложением вернуться в туринский клуб.

Француз выложил в инстаграме фотографию из аэропорта после прилета в Турин на матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Волнующее возвращение Погба в Турин», – подписал фото хавбек.

«Возвращайся домой, брат», – ответил ему в комментариях Бенатиа.

Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. Ранее появилась информация, что туринцы заинтересованы в возвращении футболиста.