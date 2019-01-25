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    «Ювентус» рассматривает 34-летнего Ивановича как замену Бенатиа

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович заинтересовал «Ювентус». Итальянцы рассматривают серба как замену Медхи Бенатиа, который зимой может покинуть туринский клуб.

    Другие кандидаты на замену африканцу – Мартин Касерес («Лацио»), Мартин Шкртел («Фенербахче»), Бруну Алвеш («Парма»).

    • Рыночная стоимость Ивановича – 2,5 миллиона евро.
    • Игроку 34 года.
    • В текущем сезоне РПЛ Иванович не пропустил ни одного матча.

    Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцио

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    25.01.2019 07:38
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 26 января 2019, 10:04

      Вообще не понятно откуда ноги растут. Ровно 1 год назад Бенатия был в такой форме, что нынешний Лео не дотягивает даже. А сейчас куда-то на Восток сливаем ???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1232

      mama1991 25 января 2019, 17:54

      чушь...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 января 2019, 14:07

      Не похоже что Ювентус интересуется Ивановичем.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 25 января 2019, 12:40

      Да не может , Иванович интересовать Ювентус ! Он уже еле передвигается по полю !

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 25 января 2019, 12:18

      нахрен пенсионер без пяти минут нужен юве

      0
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      Рейтинг: +1311

      Taps 25 января 2019, 10:23

      Ивановича не отдадим, пусть у нас до "пенсии" играет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 25 января 2019, 10:06

      Иванович в хорошей форме, за копейки продавать нет никакого смысла.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 января 2019, 09:30

      Пусть раскошелятся на де Лигта и закроют позицию ЦЗ на многие годы вперёд.

      5
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Рубик Докоян 25 января 2019, 10:07

      Зимой такое трудно провернуть, да и ФФП никто не отменял, в этом году Криш и ко много денег на трансферах съели.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ItalianFootball 25 января 2019, 18:37

      "Барса" де Йонга купила сейчас и подписала с ним контракт, а летом он к ней присоединится. Так скорей всего будет и по Рабьо и по Рэмзи уже в "Юве". Чтобы купить сейчас де Лигта надо кого-то и продать, а там кандидаты есть. Но у де Лигта очень авторитетный и не сговорчивый агент, он там всем рулит. Поэтому трансфер с ним более вероятен в летнее ТО.

      2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Рубик Докоян 26 января 2019, 09:54

      И??? Я и говорю, сейчас такое трудно провернуть))) Дублировал суть моей идеи)

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ItalianFootball 26 января 2019, 09:58

      Если продадут Дибала, то вариант возможен. За него большие деньги дают. Помотрим где в итоге он окажется и когда.

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Рубик Докоян 26 января 2019, 10:03

      Дибалу зимой не отупстят 400%, так что чисто теоретичски.

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      Рейтинг: +624

      juvseriy 25 января 2019, 09:13

      Надо отдавать

      1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 25 января 2019, 08:50

      замена на лавку, самое то)

      1
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