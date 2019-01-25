«Ювентус» рассматривает 34-летнего Ивановича как замену Бенатиа

Вообще не понятно откуда ноги растут. Ровно 1 год назад Бенатия был в такой форме, что нынешний Лео не дотягивает даже. А сейчас куда-то на Восток сливаем ???
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович заинтересовал «Ювентус». Итальянцы рассматривают серба как замену Медхи Бенатиа, который зимой может покинуть туринский клуб.
Другие кандидаты на замену африканцу – Мартин Касерес («Лацио»), Мартин Шкртел («Фенербахче»), Бруну Алвеш («Парма»).
- Рыночная стоимость Ивановича – 2,5 миллиона евро.
- Игроку 34 года.
- В текущем сезоне РПЛ Иванович не пропустил ни одного матча.