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    Буффон обвинил Бенатиа в поражении от «Наполи»

    Капитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон после проигранного матча 33-го тура итальянской Серии А «Наполи» имел серьезный разговор с партнерами по команде.

    Голкипер после матча жестко раскритиковал некоторых своих партнеров. Больше всего досталось защитнику Медхи Бенатиа, который не смог сдержать на последних минутах Кулибали, забившего победный гол.

    Отмечается, что вряд ли такое поведение Буффона скажется на обстановке внутри команды, так как он имеет неоспоримый авторитет перед партнерами по команде.

    Источник: Football Italia

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    24.04.2018 11:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 24 апреля 2018, 15:36

      Бенатия опять в концовке косячит в самых важных матчах.

      1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 24 апреля 2018, 14:58

      Надо было тренера критиковать, игроки выполняли его задачу.

      1
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 24 апреля 2018, 13:38

      защитник виноват не меньше Буффона! зря он так!

      1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 24 апреля 2018, 12:10

      Буффон явно звезду хапнул в плохом смысле.
      То эти вихляния со сборной "уйду-не уйду" со слезами на камеру. То судья ему всю жизнь сломал. Теперь на своих уже перекинулся.
      Некрасиво это. И явно не на пользу команде.
      Скромность красит человека.
      А это всё больше на детские истерики похоже. От 40-летнего капитана другого ждёшь.
      Шмейхель тоже 3,14зды давал кому не лень, но без истерик, и это как-то за кадром оставалось.

      0
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      Рейтинг: +232

      Sterh 24 апреля 2018, 11:32

      Правильно сделал - капитан должен раздавать люлей после такого результата в ТАКОМ матче.

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 24 апреля 2018, 11:32

      Всё равно некрасиво это. Не может один игрок быть виноват в поражении команды.

      3
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      Рейтинг: +232

      Sterh > zatonn 24 апреля 2018, 11:32

      Ты только заголовок прочитал?
      "Голкипер после матча жестко раскритиковал некоторых своих партнеров"

      2
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