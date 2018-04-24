Буффон обвинил Бенатиа в поражении от «Наполи»

Капитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон после проигранного матча 33-го тура итальянской Серии А «Наполи» имел серьезный разговор с партнерами по команде.

Голкипер после матча жестко раскритиковал некоторых своих партнеров. Больше всего досталось защитнику Медхи Бенатиа, который не смог сдержать на последних минутах Кулибали, забившего победный гол.

Отмечается, что вряд ли такое поведение Буффона скажется на обстановке внутри команды, так как он имеет неоспоримый авторитет перед партнерами по команде.