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    Бенатиа: «Клянусь, я не толкал Лукаса. Пенальти – абсурд»

    Защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа прокомментировал эпизод с назначенным в ворота туринцев пенальти в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (3:1).

    В добавленное время Бенатиа, по мнению главного арбитра Майкла Оливера, толкнул нападающего Лукаса в штрафной площади. Судья поставил пенальти, который реализовал Криштиану Роналду.

    «Клянусь, я не толкал Лукаса. Он упал, потому что больше ничего не мог сделать в этой ситуации. Поставить пенальти в подобный момент – абсурд. Хотя «Бавария» столкнулась с этим год назад, ничего не поделаешь», – сказал Бенатиа.

    Лига чемпионов сошла с ума. Как же это офигенно!

    Источник: Football Italia

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    12.04.2018 01:14
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 12 апреля 2018, 15:35

      Да такие пенальти не ставят в решающих матчах ЛЧ! И как бы не кричал Буффон, не заслужил он красную!

      -2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 апреля 2018, 09:13

      Жаль Юве!Прощай Буффон!

      3
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 12 апреля 2018, 08:03

      Судья просто испортил игру. Респект Ювентусу.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 12 апреля 2018, 07:37

      Бенатия, да тебя надо было еще на 85 удалять, а так 100% пендаль

      2
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      Рейтинг: +1532

      starche 12 апреля 2018, 07:33

      Он абсолютно прав. А вот судейка в угоду кристине угробил прекрасно игравший Юве, да ещё и Буффона унизил.

      3
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 > starche 12 апреля 2018, 07:39

      Дак ты повтор глянь если это не пенальти то сто тогда!!!!загубил Юве Бенатиа и только!!!а вот про Буффа это поравда, не надо было удалять

      0
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      Рейтинг: +729

      deimos88 > CSKA471 12 апреля 2018, 08:30

      Ты сам раскадровку глянь, дельфин начал заваливаться раньше

      4
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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 > deimos88 12 апреля 2018, 11:09

      Он начал подстраиваться под мяч чтобы головой пробить, а не заваливаться. Это разные вещи. Если ты ничего не понимающий в таких ситуациях человек, то иди водное поло смотри

      5
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 12 апреля 2018, 06:18

      по картинке пенальти 100%

      3
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 12 апреля 2018, 06:15

      повтор посмотрели, и расставили все точки, а то был не был пенальти...

      3
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 12 апреля 2018, 03:38

      Его чего там застрелить надо было, что бы люди начали говорить ну да вроде был пенальти ....

      2
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 12 апреля 2018, 03:26

      Как ,бл..ть, еще на шею к нему не запрыгнул...??!!!

      2
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      Рейтинг: +1722

      GermanVo 12 апреля 2018, 01:42

      Зачем клясться??? Надо просто посмотреть повтор для начала и осознать то, что ты похоронил Юве. Фол 110%. Те кто здесь пишут, что пенальти не было, к окулисту идите.

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