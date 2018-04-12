Бенатиа: «Клянусь, я не толкал Лукаса. Пенальти – абсурд»

Защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа прокомментировал эпизод с назначенным в ворота туринцев пенальти в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (3:1).

В добавленное время Бенатиа, по мнению главного арбитра Майкла Оливера, толкнул нападающего Лукаса в штрафной площади. Судья поставил пенальти, который реализовал Криштиану Роналду.

«Клянусь, я не толкал Лукаса. Он упал, потому что больше ничего не мог сделать в этой ситуации. Поставить пенальти в подобный момент – абсурд. Хотя «Бавария» столкнулась с этим год назад, ничего не поделаешь», – сказал Бенатиа.

Лига чемпионов сошла с ума. Как же это офигенно!