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Бенатиа: «Клянусь, я не толкал Лукаса. Пенальти – абсурд»

12 апреля 2018, 01:14
28

Защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа прокомментировал эпизод с назначенным в ворота туринцев пенальти в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (3:1).

В добавленное время Бенатиа, по мнению главного арбитра Майкла Оливера, толкнул нападающего Лукаса в штрафной площади. Судья поставил пенальти, который реализовал Криштиану Роналду.

«Клянусь, я не толкал Лукаса. Он упал, потому что больше ничего не мог сделать в этой ситуации. Поставить пенальти в подобный момент – абсурд. Хотя «Бавария» столкнулась с этим год назад, ничего не поделаешь», – сказал Бенатиа.

Лига чемпионов сошла с ума. Как же это офигенно!

Источник: Football Italia
Лига чемпионов Реал Ювентус Бенатиа Медхи
Комментарии (28)
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кузнецов артем
1523485125
Ты его не толкал, только с ноги в бок вьехал в прыжке промазав по мячу.
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Михаил_Боярский
1523485655
Да ничего что Мехди первый коснулся мяча, а потом уже испанская балетесса почувствовав контакт пошли заваливаться. Это ж надо ж такому случится! Пенальти на последней минуте, да еще и карточку вратарю который этот пенальти мог бы вытащить.))) Цирк.
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Vladimir93rus
1523486385
Да бенатия ты прав , ты его не толкал , ты ему с ноги в грудь заехал .
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GermanVo
1523486562
Зачем клясться??? Надо просто посмотреть повтор для начала и осознать то, что ты похоронил Юве. Фол 110%. Те кто здесь пишут, что пенальти не было, к окулисту идите.
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Superviser77
1523492781
Как ,бл..ть, еще на шею к нему не запрыгнул...??!!!
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Derzkiy1
1523493493
Его чего там застрелить надо было, что бы люди начали говорить ну да вроде был пенальти ....
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pegas1276
1523502936
повтор посмотрели, и расставили все точки, а то был не был пенальти...
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серега кашин
1523503107
по картинке пенальти 100%
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CSKA471
1523507854
Бенатия, да тебя надо было еще на 85 удалять, а так 100% пендаль
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Федя Кабак
1523509405
Судья просто испортил игру. Респект Ювентусу.
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