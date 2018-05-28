Романьоли может заменить Бенатиа в «Ювентусе»

В предстоящее летнее трансферное окно защитник «Ювентуса» Медхи Бенатиа может покинуть Турин, сообщает Corriere dello Sport. В его услугах заинтересован «Марсель».

В «Ювентусе» работают над тем, чтобы найти замену марокканцу. Одним из наиболее вероятных вариантов является защитник «Милана» Алессио Романьоли. Учитывая проблемы с финансовым фейр-плей у красно-черных, они могут пойти на продажу своего игрока в случае поступления выгодного предложения от туринцев.

В прошедшем сезоне 23-летний защитник провел 28 матчей в Серии А. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.