«Ювентус»: «Решение Оливера будет обсуждаться долгие годы»

Пресс-служба «Ювентуса» от имени клуба подвела итог поражению команды от «Реала» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов (3:1, 3:4 по сумме двух встреч).

В тексте «бьянконери» подчеркнули неоднозначность назначения пенальти в добавленное время.

«В результате момента, который будет обсуждаться долгие годы, арбитр Майкл Оливер назначил пенальти.

Судья решил, что Мехди Бенатиа ударил Лукаса Васкеса в штрафной площади.

Вскоре Джанлуиджи Буффон был удален, а Криштиану Роналду принес своей команде выход в следующий раунд», – говорится в обращении.

Роналду реализовал пенальти в ворота Войцеха Щесны, который вышел на замену Гонсало Игуаину.