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    «Ювентус»: «Решение Оливера будет обсуждаться долгие годы»

    Пресс-служба «Ювентуса» от имени клуба подвела итог поражению команды от «Реала» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов (3:1, 3:4 по сумме двух встреч).

    В тексте «бьянконери» подчеркнули неоднозначность назначения пенальти в добавленное время.

    «В результате момента, который будет обсуждаться долгие годы, арбитр Майкл Оливер назначил пенальти.

    Судья решил, что Мехди Бенатиа ударил Лукаса Васкеса в штрафной площади.

    Вскоре Джанлуиджи Буффон был удален, а Криштиану Роналду принес своей команде выход в следующий раунд», – говорится в обращении.

    Роналду реализовал пенальти в ворота Войцеха Щесны, который вышел на замену Гонсало Игуаину.

    Источник: ФК «Ювентус»

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    12.04.2018 00:57
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    Комментарии24
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      Рейтинг: -97

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ 12 апреля 2018, 10:44

      Да Реал купил судей да Реал не спортивно поступил! Нам войне все способы хорошо!)))) можете поступайте так же

      1
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      Рейтинг: -97

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ 12 апреля 2018, 10:43

      Да что тут спорить! Был не был! Плачут и возмущаются только фаны буфки так вам и надо!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 12 апреля 2018, 09:36

      Мне очень больно от такого вылета Юве.. Они заставили меня поверить в чудо.
      Но пенальти был. О чем можно спорить?

      -1
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      Рейтинг: +129

      VVS1985 12 апреля 2018, 08:40

      да если в РФПЛ ставят пеналь за то, что Кутепов на плечо Погребняку руку ложит, то в данном случае скорее было нарушение. Другое дело, если бы в воротах остался Буффон, возможно Роналду запаниковал (что с учетом его карьеры на самом высочайшем уровне верится с трудом), но все же. Но Юве все равно респект..забить три мяча Реалу на Бернабеу дорогого стоит)

      2
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      Рейтинг: +528

      Dguffin > VVS1985 12 апреля 2018, 09:46

      Малыш, не опоздай в школу. А то опять учительница заругает.
      Особенно если увидет твоё "ложит"

      0
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      Рейтинг: +129

      VVS1985 > Dguffin 12 апреля 2018, 10:49

      чувак, Кутепов руку ложит, а ты, сидя на белом, керамическом коне - кладешь, вернее даже накладываешь))

      1
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      Рейтинг: +55

      Ilya_1953 12 апреля 2018, 07:53

      Чистый пенальти:гораздо больше шума было бы, если пенальти не назначили.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 апреля 2018, 07:28

      Толчок был-однозначно.Справедливое решение.

      3
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 12 апреля 2018, 06:39

      Реал тянут в финал, вспомните как в том году с Бавария поступили

      0
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 > Жёлто-синий 12 апреля 2018, 08:15

      Всмысле тянут купи очки блин чистый пенальти!!!бесите уже!!!другое дело что Юве тоже заслужил покрайней мере овертайм, но беда в огм что они дома бездарно играли

      1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 12 апреля 2018, 05:17

      Скандальный момент, но надо было и в первом матче тоже играть. А первый матч вы провалили, Реал там вас просто вынес. Так что большой ещё вопрос, кто чего заслужил. Так-то и ТТХ в 1/8 играл лучше, но по нелепой случайности не дожал...

      -1
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 12 апреля 2018, 04:49

      Пендаль спорный конечно. Учитывая статус матча, интригу и напряг, нельзя в таких случаях ставить пендаль, если он не 100% очевиден. В доп. время решили бы - это было бы честнее, да и интереснее.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 апреля 2018, 04:33

      был? - не был? а счёт остался

      0
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