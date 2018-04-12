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  • «Ювентус»: «Решение Оливера будет обсуждаться долгие годы»

«Ювентус»: «Решение Оливера будет обсуждаться долгие годы»

12 апреля 2018, 00:57
24

Пресс-служба «Ювентуса» от имени клуба подвела итог поражению команды от «Реала» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов (3:1, 3:4 по сумме двух встреч).

В тексте «бьянконери» подчеркнули неоднозначность назначения пенальти в добавленное время.

«В результате момента, который будет обсуждаться долгие годы, арбитр Майкл Оливер назначил пенальти.

Судья решил, что Мехди Бенатиа ударил Лукаса Васкеса в штрафной площади.

Вскоре Джанлуиджи Буффон был удален, а Криштиану Роналду принес своей команде выход в следующий раунд», – говорится в обращении.

Роналду реализовал пенальти в ворота Войцеха Щесны, который вышел на замену Гонсало Игуаину.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Ювентус»
Лига чемпионов Реал Ювентус Буффон Джанлуиджи Бенатиа Медхи Васкес Лукас
Комментарии (24)
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abhvfdtcn
1523484029
******, напрыгнул сзади, завалил васька и еще бздят чего-то
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кузнецов артем
1523484161
Что тут обсуждать ? Из за спины играет в корпус промахиваясь по мячу, мешая Васкесу принять мяч, соответственно лишая его голевой возможности
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MU-fanatic
1523484419
пенка то чистая,Бенатия похоронил Юве,но Оливер все равно мудень...
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Мары
1523485824
Удар был.Тут и без обсуждения всё видно.
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МЮЮЮЮЮЮЮЮ
1523485947
Пенальти чистейший
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mutabor0992
1523486588
90 минут кристинка прыгала и в штрафной,и не в штрафной...На 93 судья намек понял.Вот только мог и до 93 пару желтых показать за симуляцию.Может это бы остановило этих кенгуру...
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Финт
1523494944
Да был там пенальти.
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Mariner
1523497776
Пендаль спорный конечно. Учитывая статус матча, интригу и напряг, нельзя в таких случаях ставить пендаль, если он не 100% очевиден. В доп. время решили бы - это было бы честнее, да и интереснее.
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Жёлто-синий
1523504392
Реал тянут в финал, вспомните как в том году с Бавария поступили
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Диктор
1523507320
Толчок был-однозначно.Справедливое решение.
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