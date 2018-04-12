«Ювентус»: «Решение Оливера будет обсуждаться долгие годы»

Да Реал купил судей да Реал не спортивно поступил! Нам войне все способы хорошо!)))) можете поступайте так же
Пресс-служба «Ювентуса» от имени клуба подвела итог поражению команды от «Реала» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов (3:1, 3:4 по сумме двух встреч).
В тексте «бьянконери» подчеркнули неоднозначность назначения пенальти в добавленное время.
«В результате момента, который будет обсуждаться долгие годы, арбитр Майкл Оливер назначил пенальти.
Судья решил, что Мехди Бенатиа ударил Лукаса Васкеса в штрафной площади.
Вскоре Джанлуиджи Буффон был удален, а Криштиану Роналду принес своей команде выход в следующий раунд», – говорится в обращении.
Роналду реализовал пенальти в ворота Войцеха Щесны, который вышел на замену Гонсало Игуаину.
« Benatia prend le ballon « P T D R pic.twitter.com/l1EJRAFlMU— Milanelo JR (@MilaneloRonaldo) 11 апреля 2018 г.