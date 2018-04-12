«Ювентус»: «Решение Оливера будет обсуждаться долгие годы»

Пресс-служба «Ювентуса» от имени клуба подвела итог поражению команды от «Реала» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов (3:1, 3:4 по сумме двух встреч).
В тексте «бьянконери» подчеркнули неоднозначность назначения пенальти в добавленное время.
«В результате момента, который будет обсуждаться долгие годы, арбитр Майкл Оливер назначил пенальти.
Судья решил, что Мехди Бенатиа ударил Лукаса Васкеса в штрафной площади.
Вскоре Джанлуиджи Буффон был удален, а Криштиану Роналду принес своей команде выход в следующий раунд», – говорится в обращении.
Роналду реализовал пенальти в ворота Войцеха Щесны, который вышел на замену Гонсало Игуаину.
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Источник: ФК «Ювентус»