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    Роналду: «Перед пенальти в ворота «Ювентуса» у меня подскочил пульс»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал о победном пенальти в ворота «Ювентуса» в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов (4:3 по сумме двух матчей).

    В дополнительное время судья Майкл Оливер назначил пенальти на нарушение защитника Мехди Бенатиа на нападающем Лукасе Васкесе.

    Голкипер Джанлуиджи Буффон в результате перепалки с арбитром получил красную карточку.

    «Не понимаю, почему игроки «Ювентуса» не согласны с назначением пенальти. Лукаса атаковали сзади. Если бы судья не остановил игру, Лукас все равно бы забил гол.

    Перед пенальти у меня подскочил пульс, но я сумел успокоиться и сказать себе, что сейчас решу исход матча.

    Нам пришлось нелегко, но это повод извлечь урок. В футболе никогда ничего не решено, надо бороться до конца. Мы могли забить больше голов, но «Ювентус» и Буффон были хороши», – сказал португалец.

    33-летний Роналду забил Войцеху Щесны, заменившему Гонсало Игуаина.

    Источник: Marca

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    12.04.2018 00:44
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 12 апреля 2018, 08:47

      даже буффонище не вытащил бы этот удар, так что все разговоры - мимо кассы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      SERG63 12 апреля 2018, 06:23

      Гений но тоже не железный...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 12 апреля 2018, 01:34

      Ударил кончено очень круто. Думаю никто бы не потащил. Войцех статистику себе испортил +2 минуты и пропущенный гол...
      Жаль Буффонище не стоял - мог бы повлиять на Криша как-нить

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 апреля 2018, 01:29

      Решил момент без лишних нервов....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 апреля 2018, 01:28

      А вот если бы не забил то гавном бы облили по самые уши,хотя и так поливают))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 12 апреля 2018, 01:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Месячные то не пошли раньше времени от волнения?

      -6
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      Рейтинг: -97

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ 12 апреля 2018, 01:01

      Надоело читать убогие коменты

      6
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > МЮЮЮЮЮЮЮЮ 12 апреля 2018, 01:27

      Не читай)))

      1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 12 апреля 2018, 00:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Разволновался перед раздеванием для своих гей-поклонников.

      -8
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