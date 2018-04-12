Роналду: «Перед пенальти в ворота «Ювентуса» у меня подскочил пульс»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал о победном пенальти в ворота «Ювентуса» в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов (4:3 по сумме двух матчей).

В дополнительное время судья Майкл Оливер назначил пенальти на нарушение защитника Мехди Бенатиа на нападающем Лукасе Васкесе.

Голкипер Джанлуиджи Буффон в результате перепалки с арбитром получил красную карточку.

«Не понимаю, почему игроки «Ювентуса» не согласны с назначением пенальти. Лукаса атаковали сзади. Если бы судья не остановил игру, Лукас все равно бы забил гол.

Перед пенальти у меня подскочил пульс, но я сумел успокоиться и сказать себе, что сейчас решу исход матча.

Нам пришлось нелегко, но это повод извлечь урок. В футболе никогда ничего не решено, надо бороться до конца. Мы могли забить больше голов, но «Ювентус» и Буффон были хороши», – сказал португалец.

33-летний Роналду забил Войцеху Щесны, заменившему Гонсало Игуаина.