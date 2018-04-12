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  • Роналду: «Перед пенальти в ворота «Ювентуса» у меня подскочил пульс»

Роналду: «Перед пенальти в ворота «Ювентуса» у меня подскочил пульс»

12 апреля 2018, 00:44
10

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал о победном пенальти в ворота «Ювентуса» в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов (4:3 по сумме двух матчей).

В дополнительное время судья Майкл Оливер назначил пенальти на нарушение защитника Мехди Бенатиа на нападающем Лукасе Васкесе.

Голкипер Джанлуиджи Буффон в результате перепалки с арбитром получил красную карточку.

«Не понимаю, почему игроки «Ювентуса» не согласны с назначением пенальти. Лукаса атаковали сзади. Если бы судья не остановил игру, Лукас все равно бы забил гол.

Перед пенальти у меня подскочил пульс, но я сумел успокоиться и сказать себе, что сейчас решу исход матча.

Нам пришлось нелегко, но это повод извлечь урок. В футболе никогда ничего не решено, надо бороться до конца. Мы могли забить больше голов, но «Ювентус» и Буффон были хороши», – сказал португалец.

33-летний Роналду забил Войцеху Щесны, заменившему Гонсало Игуаина.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Marca
Лига чемпионов Реал Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (10)
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Патронташ
1523483940
Разволновался перед раздеванием для своих гей-поклонников.
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МЮЮЮЮЮЮЮЮ
1523484075
Надоело читать убогие коменты
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Михаил_Боярский
1523485101
Месячные то не пошли раньше времени от волнения?
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ЖОРРО
1523485721
А вот если бы не забил то гавном бы облили по самые уши,хотя и так поливают))
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ЖОРРО
1523485753
Решил момент без лишних нервов....
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panmon
1523486075
Ударил кончено очень круто. Думаю никто бы не потащил. Войцех статистику себе испортил +2 минуты и пропущенный гол... Жаль Буффонище не стоял - мог бы повлиять на Криша как-нить
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SERG63
1523503391
Гений но тоже не железный...
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овертайм
1523512069
даже буффонище не вытащил бы этот удар, так что все разговоры - мимо кассы
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