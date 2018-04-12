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    Бенатиа: «После пенальти в игре с «Реалом» у меня все больше отвращения к футбольному миру»

    Защитник итальянского «Ювентуса» Медхи Бенатиа прокомментировал эпизод из ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (3:1). Африканец на последних минутах нарушил правила в своей штрафной.

    «Нельзя в такие моменты ставить пенальти. Арбитр не может все портить. Матч должен был перетечь в дополнительное время. Теперь у меня все больше отвращения к миру футбола», – сказал защитник.

    Ранее Бенатиа заявил, что не нарушал правила в том эпизоде.

    Источник: beIN SPORTS

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    12.04.2018 22:15
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 15 апреля 2018, 10:16

      надо признать что реал не то что сильнее, просто он более авторитетный клуб и там где любая другая команда должна зубами вырывать результат, за реал это делают судьи вот и всё.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 апреля 2018, 19:36

      Момент, конечно, спорный, но Бенатья тот ещё фрукт. Поделом ему.

      0
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      Рейтинг: +165

      JackBruce 13 апреля 2018, 15:17

      Пенальти был чистейший.

      1
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      Рейтинг: +617

      nelez 13 апреля 2018, 12:41

      Почему нельзя? Последняя минута? А что в последней минуте правила отменяется? Тогда руками ловил бы мячь. Открыто видно что Бенатиа играет на соперника , а на мяч вообще не трогает.

      1
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      Рейтинг: +381

      Portoz 13 апреля 2018, 08:22

      судью вые...ть надо за этот пенальти

      -1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 13 апреля 2018, 08:02

      Фу, слюнтяй. Сам себе всё испортил, а теперь рассказывает, какое у него отвращение. Ну отвращение у тебя - вали, футбольный мир не заметит.

      2
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 13 апреля 2018, 04:05

      Да у многих отвращение и к футбольному миру и к судьям и прочим деятелям от футбола...Надо что то менять.Ибо за неделю 3 инциндента,когда судьи не видят очевидного.М.С-М.Ю.(пеналь на Агуэро),М.С.-Ливер(чистый гол Сане),Реал-Юве...Чуть не закончилось поножовщиной.Нужны какие то изменения.ИМХО.

      0
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      Рейтинг: +342

      romvad 13 апреля 2018, 01:22

      Отвращение должно было появиться раньше, когда Юве выиграл скудетто, потому что никто не увидел гол, забитый Мунтари. И когда в пользу Юве поставили пенальти на добавленных минутах за несуществующий фол Де Шильо. И еще во многих эпизодах в серии А.

      -1
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 13 апреля 2018, 00:39

      Есть такое.

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      Рейтинг: +2509

      panmon 13 апреля 2018, 00:15

      Ну теперь со своим отвращением живи и в следующий раз играй на последних минутах аккуратнее. У судьи было право поставить такой пенальти даже если ты думаешь что не фолил

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