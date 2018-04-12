Бенатиа: «После пенальти в игре с «Реалом» у меня все больше отвращения к футбольному миру»

Защитник итальянского «Ювентуса» Медхи Бенатиа прокомментировал эпизод из ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (3:1). Африканец на последних минутах нарушил правила в своей штрафной.

«Нельзя в такие моменты ставить пенальти. Арбитр не может все портить. Матч должен был перетечь в дополнительное время. Теперь у меня все больше отвращения к миру футбола», – сказал защитник.

Ранее Бенатиа заявил, что не нарушал правила в том эпизоде.