Салах, Обамеянг, Марез и Мане – номинанты на приз футболисту года в Африке

Африканская конфедерация футбола назвала фамилии 10-ти футболистов, которые номинированы на приз футболисту года в Африке. В их числе оказались пятеро представителей клубов АПЛ и по одному футболисту из команд Голландии, Туниса, Италии, Египта и ЮАР.

На награду претендуют Алекс Ивоби (Нигерия, «Арсенал»), Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Андре Онана (Камерун, «Аякс»), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»), Анис Бадри (Тунис, «Эсперанс»), Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сити»), Денис Оньянго (Уганда, «Мамелоди Сандаунс»), Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»), Медхи Бенатиа (Марокко, «Ювентус»), Валид Солиман (Египет, «Аль-Ахли»).

В число кандидатов на награду лучшему молодому игроку года вошли Ашраф Хакими (Марокко, «Боруссия» Д), Франк Кесси (Кот-д’Ивуар, «Милан»), Вильфред Ндиди (Нигерия, «Лестер Сити»).