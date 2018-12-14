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    • Салах, Обамеянг, Марез и Мане – номинанты на приз футболисту года в Африке

    Салах, Обамеянг, Марез и Мане – номинанты на приз футболисту года в Африке

    Африканская конфедерация футбола назвала фамилии 10-ти футболистов, которые номинированы на приз футболисту года в Африке. В их числе оказались пятеро представителей клубов АПЛ и по одному футболисту из команд Голландии, Туниса, Италии, Египта и ЮАР.

    На награду претендуют Алекс Ивоби (Нигерия, «Арсенал»), Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Андре Онана (Камерун, «Аякс»), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»), Анис Бадри (Тунис, «Эсперанс»), Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сити»), Денис Оньянго (Уганда, «Мамелоди Сандаунс»), Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»), Медхи Бенатиа (Марокко, «Ювентус»), Валид Солиман (Египет, «Аль-Ахли»).

    В число кандидатов на награду лучшему молодому игроку года вошли Ашраф Хакими (Марокко, «Боруссия» Д), Франк Кесси (Кот-д’Ивуар, «Милан»), Вильфред Ндиди (Нигерия, «Лестер Сити»).

    Источник: Твиттер Африканской конфедерации футбола

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    14.12.2018 15:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +33

      Zigagurt 14 декабря 2018, 22:51

      Лестер Ндиди

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy 14 декабря 2018, 15:51

      Салах и Хакими возьмут свои трофеи

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 декабря 2018, 15:34

      Да и "Икс" с ними...Впрочем,а где Зе Зулус???Он у Кононова в тройке лучших игроков РПЛ.Как и ещё три спартаковца,проигрывающие в этом сезоне все важные матчи,определяющие их статус,положение и реноме.

      0
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      Рейтинг: +3023

      Dgad 14 декабря 2018, 15:28

      Саллах и Хакими)

      0
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