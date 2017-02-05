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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Интер
Ювентус - Интер: обзор матча 05 февраля 2017
Ювентус
05.02.2017, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 0
Завершен
Интер
45'
Х. Куадрадо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Интер
90'
+4
Красная карточка
И. Перишич
90'
+4
Желтая карточка
С. Ханданович
Замена
Д. Ругани
️️️️
П. Дибала
85'
Замена
Д. Алвес
️️️️
Ш. Лихтштайнер
80'
79'
Замена
Р. Паласио
️️️️
Ж. Мариу
Желтая карточка
Д. Кьеллини
74'
Замена
К. Маркизио
️️️️
Х. Куадрадо
71'
Желтая карточка
С. Хедира
65'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
64'
58'
Замена
Эдер
️️️️
А. Кандрева
58'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
М. Брозович
Желтая карточка
М. Манджукич
47'
ГОЛ! 1:0!
Х. Куадрадо
45'
43'
Желтая карточка
Г. Медель
Желтая карточка
М. Пьянич
23'
7'
Желтая карточка
А. Кандрева
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
33
Данило Д'Амброзио
ЛЗ
17
Гари Медель
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
21
Роберто Гальярдини
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Ювентус
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
4-3-3
1
Буффон
26
Сандро
19
Бонуччи
14
Кьеллини
2
Лихтштайнер
28
Хедира
15
Пьянич
7
Куадрадо
9
Манджукич
9
Игуаин
21
Дибала
4-2-2-1-1
1
Ханданович
24
Мурильо
17
Медель
13
Миранда
33
Д'Амброзио
77
Брозович
21
Гальярдини
87
Кандрева
23
Мариу
5
Перишич
9
Икарди
21
Дибала
24
Ругани
24
Ругани
21
Дибала
2
Лихтштайнер
10
Алвес
10
Алвес
2
Лихтштайнер
7
Куадрадо
10
Маркизио
10
Маркизио
7
Куадрадо
77
Брозович
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
77
Брозович
23
Мариу
8
Паласио
8
Паласио
23
Мариу
87
Кандрева
23
Эдер
23
Эдер
87
Кандрева
Остались в запасе
Ювентус
Интер
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Ювентус - Интер
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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