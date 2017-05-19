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    УЕФА и ФИФА поздравили Пирло с 38-летием

    Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло отмечает 38-й день рождения. УЕФА и ФИФА поздравили итальянца с праздником, опубликовав фотографии футболиста после победных финалов Лиги чемпионов-2006/07 («Милан»«Ливерпуль» – 2:1) и чемпионата мира-2006 (ИталияФранция – 1:1 (5:3 по пенальти).

    Пирло также выступал за «Брешию», «Интер», «Реджину» и «Ювентус». Пирло шесть раз побеждал в чемпионате Италии, три – в Суперкубке, два – в Кубке страны. Хавбек является двукратным победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. В 2007 году стал чемпионом мира среди клубов в составе «россонери».

    Помимо победы в чемпионате мира, в цветах национальной команды Пирло стал бронзовым призером Олимпиады-2004 и Кубка конфедераций-2013. В 2012 году итальянец стал серебряным призером чемпионата Европы.

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    Источник: ФИФА

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    19.05.2017 23:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +40

      gosha1989 20 мая 2017, 09:05

      Вот какая уважуха, что сама ФИФА и УЕФА поздравляют, не каждого так

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 мая 2017, 07:48

      Великий футболист. Легенда. С Днём рождения!

      1
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