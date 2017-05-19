УЕФА и ФИФА поздравили Пирло с 38-летием

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло отмечает 38-й день рождения. УЕФА и ФИФА поздравили итальянца с праздником, опубликовав фотографии футболиста после победных финалов Лиги чемпионов-2006/07 («Милан» – «Ливерпуль» – 2:1) и чемпионата мира-2006 (Италия – Франция – 1:1 (5:3 по пенальти).

Пирло также выступал за «Брешию», «Интер», «Реджину» и «Ювентус». Пирло шесть раз побеждал в чемпионате Италии, три – в Суперкубке, два – в Кубке страны. Хавбек является двукратным победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. В 2007 году стал чемпионом мира среди клубов в составе «россонери».

Помимо победы в чемпионате мира, в цветах национальной команды Пирло стал бронзовым призером Олимпиады-2004 и Кубка конфедераций-2013. В 2012 году итальянец стал серебряным призером чемпионата Европы.

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