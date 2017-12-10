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    • Серия А. «Ювентус» и «Интер» голов не забили, миланцы продолжают лидировать

    Серия А. «Ювентус» и «Интер» голов не забили, миланцы продолжают лидировать

    Лидер чемпионата Италии в рамках 16 тура встретился с действующим чемпионом. На протяжении всех девяноста минут футболисты не смогли поразить чужие ворота. Последний раз в рамках Серии А команды играли друг с другом вничью более двух лет назад.

    «Интер» продолжает лидировать в турнире. «Ювентус» идет на третьей строчке, отставая от первого места на два очка.

    Чемпионат Италии. Серия А. 16-й тур

    Ювентус – Интер – 0:0 Текстовая трансляция

    «Ювентус»: Щесны, Асамоа, Бенатиа, Де Шильо, Игуаин, Куадрадо, Кьеллини, Манджукич, Матюиди, Пьянич (Бентанкур, 85), Хедира (Дибала, 75).

    «Интер»: Ханданович, Брозович, Валеро, Весино, Д’Амброзио, Икарди (Эдер, 85), Кандрева (Гальярдини, 69), Миранда, Перишич, Сантон (Энрике, 63), Шкриньяр.

    Предупреждения: Бенатиа, 27; Игуаин, 39 – Брозович, 30; Перишич, 40; Сантон, 61; Д’Амброзио, 89; Весино, 90+2.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.12.2017 00:34
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    Комментарии (15)
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    АХМАТ95
    1512855717
    форза интер
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    baden69
    1512855965
    Интер выдержал и, с учетом выезда, для них ничья с Юве равносильна победе.
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    InterMilLano1908
    1512856937
    Все же у Интера состав не под ЛЧ, но резаультат вполне хороший. Вот только непонятно как Куардадо сьел Перишича... #Куардадо космос...
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    SmilingDevil
    1512880395
    При Аллегри Юве реально сдувается, то что чемпионами станут - это 70%, но играют сами очень слабо
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    ologreds
    1694991765
    numo528670
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