Серия А. «Ювентус» и «Интер» голов не забили, миланцы продолжают лидировать

Лидер чемпионата Италии в рамках 16 тура встретился с действующим чемпионом. На протяжении всех девяноста минут футболисты не смогли поразить чужие ворота. Последний раз в рамках Серии А команды играли друг с другом вничью более двух лет назад.

«Интер» продолжает лидировать в турнире. «Ювентус» идет на третьей строчке, отставая от первого места на два очка.

Чемпионат Италии. Серия А. 16-й тур

Ювентус – Интер – 0:0 Текстовая трансляция

«Ювентус»: Щесны, Асамоа, Бенатиа, Де Шильо, Игуаин, Куадрадо, Кьеллини, Манджукич, Матюиди, Пьянич (Бентанкур, 85), Хедира (Дибала, 75).

«Интер»: Ханданович, Брозович, Валеро, Весино, Д’Амброзио, Икарди (Эдер, 85), Кандрева (Гальярдини, 69), Миранда, Перишич, Сантон (Энрике, 63), Шкриньяр.

Предупреждения: Бенатиа, 27; Игуаин, 39 – Брозович, 30; Перишич, 40; Сантон, 61; Д’Амброзио, 89; Весино, 90+2.

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