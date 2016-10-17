Форвард «Интера» Мауро Икарди остается трансферной целью «Наполи». Источник сообщает, что неаполитанцы готовы заплатить за аргентинца 60 миллионов евро.

Напомним, что недавно Икарди продлил контракт с «Интером» до 2021 года с отступными в размере 110 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что форвард может покинуть миланский клуб из-за конфликта с болельщиками.

В текущем розыгрыше Серии А Икарди провел за «Интер» восемь матчей, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи.