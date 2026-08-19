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«Интер Турку» – «Копенгаген»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

19 августа 2026 10:11
Интер - Копенгаген
20 авг. 2026, четверг 19:00 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Копенгагена» с форой (-1)
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Матч плей-офф Лиги Конференций между финским «Интер Турку» и датским «Копенгагеном» пройдет 20 августа в Турку на стадионе «Веритас-стадион». Хозяева подходят к решающему противостоянию с впечатляющей беспроигрышной серией – шесть матчей без поражений, тогда как гости находятся в феноменальной форме, одержав шесть побед подряд и забивая в 13 встречах кряду. Разница в классе между командами ощутима, но домашняя поддержка может помочь финскому клубу навязать борьбу. Сможет ли «Интер Турку» преподнести сюрприз и дать бой датскому гранду, или «Копенгаген» продолжит свою победную поступь и сделает уверенный шаг к групповому этапу?

Кто победит в матче

В пользу «Интер Турку» говорит прежде всего фактор домашнего поля и их стабильная форма. Финский клуб не проигрывает в шести последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивает 1,60 гола и пропускает 1,00 гола. В предыдущем раунде квалификации «Интер Турку» уверенно прошел «Вадуц» (2-1 дома и 2-2 на выезде), а в чемпионате Финляндии одержал победу над «Оулу» (3-2). Однако стоит отметить, что уровень сопротивления в финской лиге значительно уступает датской Суперлиге, и против такого соперника, как «Копенгаген», хозяевам будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат, даже несмотря на родные стены.

«Копенгаген» подходит к матчу с колоссальным преимуществом. Датский гранд выиграл шесть последних матчей, забивает в 13 встречах подряд, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 3,40 раза за матч и пропускает всего 0,60 гола, что свидетельствует о тотальном доминировании. В предыдущем раунде квалификации «Копенгаген» уверенно прошел «Дебрецен» (5-1 дома и 3-0 на выезде), а в чемпионате Дании разгромил «Раннерс» (4-0). В атаке датчане стабильны, а их защита выглядит практически неприступной. Против такого соперника, как «Интер Турку», у гостей есть все шансы на победу, особенно учитывая их длительную голевую серию и высокий класс.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о значительном превосходстве «Копенгагена». Гости имеют более высокий уровень, стабильную атаку и надежную защиту, тогда как хозяева уступают в классе и опыте еврокубковых матчей. Ожидается, что «Копенгаген» добьется победы с разницей минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Копенгагена» впечатляет – шесть побед подряд, 13 матчей с голами и 3,40 гола за игру, тогда как «Интер Турку» уступает в классе и уровне сопротивления. Учитывая разницу в уровне команд и текущем состоянии, датский клуб является абсолютным фаворитом.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 1 (50%)
1
Забитых мячей
4
0.5
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Копенгаген
4 : 1
27.08.2026
Интер
Лига конференций, 4 раунд
Копенгаген
4 : 1
27.08.2026
Интер
Лига конференций, 4 раунд
Интер
0 : 0
20.08.2026
Копенгаген

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Копенгагена» с разницей минимум в два мяча. Датский гранд находится в феноменальной форме (шесть побед подряд, 13 матчей с голами), имеет мощную атаку и надежную защиту, тогда как хозяева уступают в классе и опыте еврокубков. Ожидаем, что «Копенгаген» продолжит свою победную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Копенгагена» с форой (-1) с коэффициентом 1,75.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Интер Турку» и «Копенгагеном» состоится 20 августа 2026 года в Турку на стадионе «Веритас-стадион» и начнется в 19-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Интер Турку» – «Копенгаген»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

1.75
Победа «Копенгагена» с форой (-1)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Лига конференций Копенгаген Интер
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