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    «Интер» предлагает Конте и Симеоне контракт на 15 миллионов в год

    Руководство «Интера» продолжает искать возможную замену нынешнему главному тренеру команды Стефано Пиоли, сообщает Corriere dello Sport. Первыми в данном списке числятся главный тренер «Челси» Антонио Конте и наставник «Атлетико» Диего Симеоне.

    Нерадзурри готовы предложить им контракт на сумму 15 миллионов евро за сезон. Договор также будет включать в себя различные бонусы, связанные с результатами, трофеями, а также гарантии инвестиций в команду. Итальянцы готовы начать переговоры с потенциальными кандидатами после завершения текущего сезона.

    Стоит отметить, что ранее называли и друге кандидаты на данную должность – Лучано Спаллетти, Леонарду Жардим, Паулу Соуза, Чезаре Пранделли и Эусебио Ди Франческо.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2017 11:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 8 мая 2017, 15:27

      Мечтать не вредно

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 8 мая 2017, 13:51

      Такие деньги и у их нынешних клубов найдутся, чтобы удержать...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 8 мая 2017, 11:47

      Карреру бесплатно забирайте

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