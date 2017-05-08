«Интер» предлагает Конте и Симеоне контракт на 15 миллионов в год

Руководство «Интера» продолжает искать возможную замену нынешнему главному тренеру команды Стефано Пиоли, сообщает Corriere dello Sport. Первыми в данном списке числятся главный тренер «Челси» Антонио Конте и наставник «Атлетико» Диего Симеоне.

Нерадзурри готовы предложить им контракт на сумму 15 миллионов евро за сезон. Договор также будет включать в себя различные бонусы, связанные с результатами, трофеями, а также гарантии инвестиций в команду. Итальянцы готовы начать переговоры с потенциальными кандидатами после завершения текущего сезона.

Стоит отметить, что ранее называли и друге кандидаты на данную должность – Лучано Спаллетти, Леонарду Жардим, Паулу Соуза, Чезаре Пранделли и Эусебио Ди Франческо.