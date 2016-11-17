Анчелотти: «Милану» следует быть осторожнее в матче с «Интером»

Бывший главный тренер «Милана» Карло Анчелотти рассказал о том, чего он ждет от миланского дерби.

Напомним, что 20 ноября «Милан» примет «Интер». Встреча пройдет в рамках 14-го тура итальянской Серии А.

«Милану» следует быть осторожнее в матче с «Интером», это непростой соперник, так было всегда. К тому же у них сменился тренер. В матче с «Ювентусом» они играли не слишком хорошо, но выиграли. «Интер» же сейчас играет ниже своих возможностей, а «Милан» выкладывается на все сто и даже больше.

Какое дерби запомнилось? Когда мы выиграли – 3:2, уступая 0:2. Было это в чемпионский сезон-2003/04. Победный гол забил Зеедорф в ворота Тольдо. Самым напряженным было противостояние в полуфинале Лиги чемпионов — 2002/03. Мы дважды сыграли вничью, но вышли в финал», — сказал итальянец.