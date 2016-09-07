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«Интер» переключил внимание с Кришито на Тете и Семеду

7 сентября 2016, 09:45
4

«Интер» больше не интересуется защитником «Зенита» Доменико Кришито, так как в клубе не готовы заплатить 10-12 миллионов евро, которые запросил российский клуб.

Источник сообщает, что сейчас миланцы рассматривают альтернативные варианты. Так, зимой нерадзурри постараются приобрести футболиста «Аякса» Кенни Тете или Нельсона Семеду из «Бенфики».

Отметим, что за Тете придется заплатить примерно те же деньги, что и за Кришито, но итальянцы отдают предпочтение 20-летнему голландцу. Что касается Семеду, то его трансферная стоимость оценивается в 20-25 миллионов евро.

Источник: Tuttosport
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Аякс Бенфика Зенит Интер Кришито Доменико Тете Кенни Семеду Нельсон
Комментарии (4)
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Фан666
1473231711
Правильно, подписать игрока из Зенита это нужно умудриться, если конечно он не полирует банку или не играет за Зенит-2. Витсель, Кришито - вечно продаются, вот и Ломбертс тоже в Андерлехт почти перешёл, а все и ныне там.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1473234219
Первым делом подумал про Самедова с Тетериным).
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alexis02lion
1473244946
И правильно, лучше искать альтернативу, а то с Зенитом может в последний момент сорваться. Вон пусть к Спаллети в Рому едет. Интер верит в молодых и перспективных, чтобы потом выгодно продать.
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