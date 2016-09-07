«Интер» переключил внимание с Кришито на Тете и Семеду

«Интер» больше не интересуется защитником «Зенита» Доменико Кришито, так как в клубе не готовы заплатить 10-12 миллионов евро, которые запросил российский клуб.

Источник сообщает, что сейчас миланцы рассматривают альтернативные варианты. Так, зимой нерадзурри постараются приобрести футболиста «Аякса» Кенни Тете или Нельсона Семеду из «Бенфики».

Отметим, что за Тете придется заплатить примерно те же деньги, что и за Кришито, но итальянцы отдают предпочтение 20-летнему голландцу. Что касается Семеду, то его трансферная стоимость оценивается в 20-25 миллионов евро.