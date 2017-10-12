Манчини ставит на «Интер» в миланском дерби

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини сделал прогноз на результат предстоящего в ближайшие выходные миланского дерби.

«Я не люблю давать прогнозы, я просто надеюсь, что «Интер» сыграет хорошо. Они удачно начали сезон. В этой команде подобраны игроки, которые уже давно знают друг друга, их команда изменилась немого меньше, чем «Милан».

Дерби является одним из важнейших матчей всего сезона. Перед этой игрой каждый ощущает дополнительное давление. Но этот матч стоит трех очков. Если победит «Интер», то он оторвется от «Милана» на 10 очков. А это уже много. Поэтому у «Милана» больше рисков.

«Милан» сейчас расплачивается за больше количество новых футболистов перед сезоном. Но у них есть качественные игроки. Думаю, что оба миланских клуба попадут в Лигу чемпионов по тогам сезона», – сказал Манчини.

Матч восьмого тура итальянской Серии А «Интер» – «Милан» состоится в воскресенье, 15 октября, в 21:45 по московскому времени.