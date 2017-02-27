Пиоли: «Судейство? Это любимое развлечение СМИ»

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли не стал обвинять судей в предвзятости после домашнего поражения от «Ромы», отдав должное сопернику, который реализовал свои голевые моменты.

«Матч получился тяжелым, но равным. «Рома» смогла реализовать свои моменты. У нас тоже были шансы, но мы отличились только однажды. Наингголан забил два великолепных гола, с этим не поспоришь. Нельзя было позволять ему бить с 20 метров в дальний угол, это была ошибка наших игроков. Если бы мы не допускали их, то счет мог бы быть другим.

Судейство? Это любимое развлечение СМИ. Я анализирую игру и могу сказать, что «Рома» просто лучше использовала свои голевые моменты. В первом тайме соперник осложнил нам жизнь, так как нам не хватало движения, что заставило нас сбиться на индивидуальную игру», – сказал Пиоли после финального свистка.

Матч 26 тура итальянской Серии А «Интер» – «Рома» закончился со счетом 1:3.