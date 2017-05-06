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    Агент не смог подтвердить продажу Маноласа в «Интер»

    Футбольный агент Иоаннис Эвангелопулос, который представляет интересы защитника «Ромы» Костаса Маноласа, не смог прокомментировать информацию относительно возможного перехода своего клиента в «Интер».

    «Я могу лишь сказать, что на данный момент времени Спаллетти является тренером «Ромы», а Манолас – футболистом римлян. В случае, если Спаллетти станет тренером «Интера» и решит приобрести Маноласа, то тогда мы сможем поговорить об этом. И только в том случае, если «Рома» решит продать его», – заявил Эвангелопулос.

    Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти летом может возглавить «Интер», а с собой переманить и Маноласа.

    Источник: Football Italia

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    06.05.2017 06:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 6 мая 2017, 08:05

      ну и ладно

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