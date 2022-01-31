Михневич: «50 дней до матча с Россией – это очень много. Крыховяк может ждать моего визита»

Новый главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич поделился ожиданиями от стыкового матча ЧМ-2022 с Россией.

«Окончательный состав команды будет определeн к концу недели. Я считаю, что 50 дней до матча с Россией – это очень много.

Во-первых, я постараюсь познакомиться с самыми важными футболистами, составляющими костяк команды. Уже на этой неделе я проведу встречу с Робертом Левандовским. Камил Глик, Гжегож Крыховяк и Пeтр Зелиньски также могут ожидать моего визита.

Что касается схемы, стиля, состава, окончательное решение остаeтся за мной, но я прислушаюсь к голосу опытных футболистов, которые уже многое пережили с этой командой. В этом состоит тренерская мудрость», – сказал Михневич в интервью Eurosport.pl.