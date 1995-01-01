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    Михневич: «50 дней до матча с Россией – это очень много. Крыховяк может ждать моего визита»

    Новый главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич поделился ожиданиями от стыкового матча ЧМ-2022 с Россией.

    «Окончательный состав команды будет определeн к концу недели. Я считаю, что 50 дней до матча с Россией – это очень много.

    Во-первых, я постараюсь познакомиться с самыми важными футболистами, составляющими костяк команды. Уже на этой неделе я проведу встречу с Робертом Левандовским. Камил Глик, Гжегож Крыховяк и Пeтр Зелиньски также могут ожидать моего визита.

    Что касается схемы, стиля, состава, окончательное решение остаeтся за мной, но я прислушаюсь к голосу опытных футболистов, которые уже многое пережили с этой командой. В этом состоит тренерская мудрость», – сказал Михневич в интервью Eurosport.pl.

    • Поляки хотели назначить украинца Андрея Шевченко, но не смогли с ним договориться.
    • Михневич с «Легией» осенью обыграл «Спартак» в Москве (1:0).
    • Польша сыграет с России в Москве 24 марта.

    Официально: экс-тренер «Легии» Михневич возглавил сборную Польши

    Романцев: «Сборная России может справиться с Левандовски»

    Сборную Польши возглавит Михневич. Он обыгрывал «Спартак» в Москве (Weszlo)

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:05
    Комментарии1
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      Рейтинг: +57464

      portero 27 минут назад

      Ох ... главное Карпин теперь знает чего ждать, а то бедный так волноаался кто тренером будет.
      Теперь оправдательную речь заранее приготовил???

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