Михневич: «50 дней до матча с Россией – это очень много. Крыховяк может ждать моего визита»

Новый главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич поделился ожиданиями от стыкового матча ЧМ-2022 с Россией.
«Окончательный состав команды будет определeн к концу недели. Я считаю, что 50 дней до матча с Россией – это очень много.
Во-первых, я постараюсь познакомиться с самыми важными футболистами, составляющими костяк команды. Уже на этой неделе я проведу встречу с Робертом Левандовским. Камил Глик, Гжегож Крыховяк и Пeтр Зелиньски также могут ожидать моего визита.
Что касается схемы, стиля, состава, окончательное решение остаeтся за мной, но я прислушаюсь к голосу опытных футболистов, которые уже многое пережили с этой командой. В этом состоит тренерская мудрость», – сказал Михневич в интервью Eurosport.pl.
- Поляки хотели назначить украинца Андрея Шевченко, но не смогли с ним договориться.
- Михневич с «Легией» осенью обыграл «Спартак» в Москве (1:0).
- Польша сыграет с России в Москве 24 марта.
Источник: «Чемпионат»