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    Тренер Польши Михневич посетил тренировку «Динамо»

    Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич посетил тренировку «Динамо» на сборе в Турции. За москвичей выступает его игрок Себастьян Шиманьски.

    24 марта Россия и Польша сыграют в полуфинальном стыковом матче за путевку на ЧМ-2022.

    • Матч состоится на «ВТБ Арене».
    • Михневич принял сборную в январе.
    • В нынешнем отборочном цикле Шиманьски выходил на поле 1 раз.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13796

      Cleaner 37 минут назад

      Посмеяться над клубом, который проигрывает грузинам, приходил...)

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