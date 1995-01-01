Тренер Польши Михневич посетил тренировку «Динамо»

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич посетил тренировку «Динамо» на сборе в Турции. За москвичей выступает его игрок Себастьян Шиманьски.

24 марта Россия и Польша сыграют в полуфинальном стыковом матче за путевку на ЧМ-2022.

Матч состоится на «ВТБ Арене».

Михневич принял сборную в январе.

В нынешнем отборочном цикле Шиманьски выходил на поле 1 раз.

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