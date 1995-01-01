Тренер Польши Михневич посетил тренировку «Динамо»

Посмеяться над клубом, который проигрывает грузинам, приходил...)
Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич посетил тренировку «Динамо» на сборе в Турции. За москвичей выступает его игрок Себастьян Шиманьски.
24 марта Россия и Польша сыграют в полуфинальном стыковом матче за путевку на ЧМ-2022.
- Матч состоится на «ВТБ Арене».
- Михневич принял сборную в январе.
- В нынешнем отборочном цикле Шиманьски выходил на поле 1 раз.
«Динамовцы продолжают приносить золото». «Динамо» отреагировало на победу российских лыжников в эстафете
Лаксальт: «Захарян уже готов к Европе»
Лаксальт: «До «Динамо» вел реальные переговоры с «Зенитом» и «Локомотивом»