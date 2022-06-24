Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В сборной Польши не исключили возвращение Рыбуса после ЧМ-2022

В сборной Польши не исключили возвращение Рыбуса после ЧМ-2022

24 июня 2022, 00:33
4

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич заявил, что карьера защитника «Спартака» Мацея Рыбуса в национальной команде пока не завершена.

«Это было мое решение. Я позвонил ему после сборов. Мацей первым узнал об этом, но проявил полное понимание. Он знает, что происходит вокруг него, и ребята в сборной прекрасно понимают ситуацию.

Жена Рыбуса отказалась переезжать в Польшу. Поэтому ему пришлось остаться в России.

Я никогда не говорил, что выгоняю его из сборной, потому что не имею на это права. Возможно, через год все нормализуется, и Рыбус вернется. Мы не можем этого исключать», – сказал Михневич.

  • Рыбус покинул «Локомотив», с которым истек контракт, и перешел в «Спартак».
  • Он играл за сборную Польши с 2009 года.
  • Футболист провел 66 матчей и забил 2 гола.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Еще по теме:
Экс-игрок «Спартака» и «Локо» объявил о завершении карьеры 1
Экс-спартаковец Рыбус ответил, сколько денег ему нужно на ежемесячные траты 6
Рыбус назвал лучших игроков первой трети сезона РПЛ
Источник: Sport.pl
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Польша Спартак Рыбус Мацей Михневич Чеслав
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
inzek
1656025851
бла бла бла. демократ херов
Ответить
nemolod
1656054057
Для любого игрока участие в мундиале-это заветная мечта любого футболиста и возможность себя показать и проявить! Но одно дело,когда игрок не попадает в сборную по спортивным данным и совсем другое,когда его просто лишают этой возможности ! Говорить о возвращении в сборную после ЧМ - это лицемерие!
Ответить
Artemka444
1656058031
А она ему нужна будет,после того как вы его кинули!!!
Ответить
Главные новости
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной
23:17
1
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
22:55
3
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
22:44
29
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
21:52
3
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
21:40
12
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
21:30
4
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
21:07
3
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
20:27
19
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
20:20
9
Все новости
Все новости
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
22:39
1
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
21:30
4
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
20:20
9
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
20:06
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
19:19
7
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
19:07
1
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
18:58
30
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
18:51
1
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
18:32
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
17:50
3
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
17:40
3
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
17:01
7
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
16:56
10
Главный врач ЦСКА – о травме Гайича: «Удалось избежать самого страшного»
16:45
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
16:16
6
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
15:55
6
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
15:36
8
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
15:24
33
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
15:00
4
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
14:43
11
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
14:30
11
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
13:57
28
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
13:47
1
В «Динамо» ответили, не жалеют ли о срыве трансфера Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов
13:35
1
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок
13:23
4
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+