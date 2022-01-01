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В сборной Польши не исключили возвращение Рыбуса после ЧМ-2022

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич заявил, что карьера защитника «Спартака» Мацея Рыбуса в национальной команде пока не завершена.

«Это было мое решение. Я позвонил ему после сборов. Мацей первым узнал об этом, но проявил полное понимание. Он знает, что происходит вокруг него, и ребята в сборной прекрасно понимают ситуацию.

Жена Рыбуса отказалась переезжать в Польшу. Поэтому ему пришлось остаться в России.

Я никогда не говорил, что выгоняю его из сборной, потому что не имею на это права. Возможно, через год все нормализуется, и Рыбус вернется. Мы не можем этого исключать», – сказал Михневич.

  • Рыбус покинул «Локомотив», с которым истек контракт, и перешел в «Спартак».
  • Он играл за сборную Польши с 2009 года.
  • Футболист провел 66 матчей и забил 2 гола.

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Источник: Sport.pl

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