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    Тренер сборной Польши: «Как остановить Месси? Я думал об этом 18 лет»

    Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Аргентины.

    – Рассматриваем эту игру как матч между Польшей и Аргентиной, а не Робертом Левандовским и Лионелем Месси. Я не буду говорить, кто из них лучше.

    – Как будете останавливать Месси?

    – Я думал об этом 18 лет. Месси за это время забил более 800 мячей, сделал более 300 результативных передач. Так что однозначного и окончательного ответа никто не знает.

    Мы все должны быть счастливы, что играем против аргентинцев, что играем за выход из группы, и рассчитываем на положительный результат.

    Все в сборной Аргентины понимают важность последнего для Месси чемпионата мира. Они все предельно сосредоточены на том, чтобы дойти как можно дальше.

    • Польша и Аргентина сыграют в среду в 22:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
    • У поляков 4 очка в 2 турах ЧМ, у аргентинцев – 3 балла.

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    Источник: «Матч ТВ»

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