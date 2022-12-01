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  • Аргентину в плей-офф вывел гол Мак Аллистера. Странная фамилия для страны: она связана с миграцией ирландцев в XIX веке

Аргентину в плей-офф вывел гол Мак Аллистера. Странная фамилия для страны: она связана с миграцией ирландцев в XIX веке

1 декабря 2022, 19:30
2

В третьем туре группового этапа чемпионата мира 2022 Аргентина бодалась с Польшей за выход в плей-офф турнира и обыграла ее со счетом 2:0. Но первый мяч во встрече был решающим. Его автор – человек с нетипичной для Аргентиной фамилией. Мы про Алексиса Мак Аллистера.

У Мак Аллистера действительно странная для его страны фамилия. Может, он родом из Европы?

Нет. Он родился, вырос и начал карьеру в Буэнос-Айресе. Первое знакомство с Европой произошло в 2019 году, когда его купил «Брайтон». Правда, в Аргентину он возвращался после этого дважды – сначала уехал в родной «Аргентинос Хуниорс», потом – в «Боку». Оба раза – в аренду. И только после этого Мак Аллистер запустил процесс покорения «Брайтона».

Про переезд в Европу Мак Аллистер говорил следующее:

«Первый сезон был для меня тяжелым. За тот год произошло многое. Когда я приехал в Англию, то понял, что физически не готов к этому уровню. Я был не настолько хорош, как это нужно было команде и тренеру. Мне было плохо: я плакал и жаловался друзьям. Потом, когда мама и братья приехали ко мне в гости, стало сильно легче».

Фамилия Мак Аллистер – производная от Макаллистер. Это связано с ирландскими корнями игрока

Урок истории на «Бомбардире».

Перенесемся в XIX век. В 30-х годах того столетия около 40 тысяч ирландцев уехали в Аргентину для освоения новых территорий. Плодородных незанятых земель на тот момент в Ирландии почти не осталось, поэтому местные жители искали новое пространство для работ и торговли. Под требования (климат, влажность воздуха) подошли аргентинские территории.

Пик миграции пришелся на 1830-е годы. Тогда власти Аргентины выделили ирландцам свободную территорию, позволили строить дома и сажать свои культуры. Большинство ирландских эмигрантов, направлявшихся в Аргентину, прибыли из двух областей: побережья графства Уэксфорд и территории округа Уэстмит-Лонгфорд. В 1860-х годах почти вся молодежь городских угодий вокруг Баллимор, Баллинакарриги и Драмрани в графстве Уэстмит эмигрировала в регион Ривер-Плейт, который занимал всю площадь современного Буэнос-Айреса и часть земель Уругвая.

Изначально большинство таких эмигрантов были молодыми людьми, которые не хотели работать на семейной ферме, искали независимости от родителей и бежали от ирландской армии. Спустя пару десятков лет в Аргентину приезжали уже состоятельные ирландцы, имевшие определенный статус у себя на родине. К концу XIX века рынок Аргентины частично держался на ирландских купцах. Позже они стали участвовать не только в торговле, но и в земледельческом бизнесе. Если сравнивать с Ирландией, то в Аргентине земля в среднем была на 50% дешевле: это позволяло даже не самым богатым ирландцам закупить небольшую территорию и построить на ней состояние.

Пик эмиграции ирландцев в Аргентину закончился в 1890-х – небольшая динамика держалась до 20-х годов прошлого столетия. Научный сотрудник Женевского университета и аргентинский историк Эдмундо Мюррей писал:

«Правда в том, что ирландцы всегда любили направление на Буэнос-Айрес. Даже сейчас многие ирландцы предпочитают больше Аргентину, а не Англию. Здесь им легче быть богатыми, несмотря на сложности с языком и культурой. Здесь огромная ирландская диаспора. И здесь важную роль играет ирландская [протестантская] церковь. Аргентинцы отвечают им взаимной любовью».

Однажды Мак Аллистера попросили рассказать о своих корнях. Его ответ: «Я точно знаю, что они ирландцы. Так мне говорил отец. Посмотрите, я рыжий. Моего брата зовут Кевин. Семья делает все, чтобы отдать предкам дань. Круто чувствовать себя причастным к истории другой страны, Но я не могу назвать себя ирландцем. Может, внешне я и похож на него, но английский я выучил только после перехода в «Брайтон». А мое сердце полностью принадлежит Аргентине».

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Текст: Илья Егоров

Фото: XinHua, AFLO/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Чемпионат мира Аргентина Аргентина Польша Мак Аллистер Алексис
Комментарии (2)
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Томик
1669845422
Ладно, не забили третий, но играли сегодня. Жаль говнюков не выбили с турнира - всё равно молодцы. Правда команда отдельно, а Месси отдельно пока играют, но футболку Аргентины на следующий матч надеваю.
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Sedoi_Goblin
1669878696
Из Ирландии в то время бежали по другим причинам! Видимо, классику "Унесенные ветром" не листал автор.. Но больше всего порадовало про ирландскую армию, типа косили от нее...
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