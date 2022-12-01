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    Левандовски рассказал о диалоге с Месси после поражения Польши от Аргентины на ЧМ-2022

    Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски раскрыл подробности общения с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси.

    • В среду аргентинцы победили поляков (2:0) в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.
    • Обе команды вышли в плей-офф турнира.

    «Мы немного поговорили и пошутили. Я сказал Месси, что играл в более оборонительный футбол, чем обычно. Но иногда такое необходимо делать ради команды.

    Да, меня редко увидишь в опорной зоне, но я знал, что команде нужна моя помощь», – сказал Левандовски.

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    Источник: Bild

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    01.12.2022 23:23
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