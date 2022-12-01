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    Щесны: «Приятно отбить пенальти от лучшего игрока всех времен»

    Вратарь сборной Польши Войцех Щесны поделился эмоциями после отбитого пенальти в матче с Аргентиной (0:2) на ЧМ-2022.

    • Щесны отбил пенальти Лионеля Месси.
    • Несмотря на поражение, поляки вышли в плей-офф турнира, обойдя Мексику по разнице голов.

    «Приятно отбить пенальти от того, кого я считаю лучшим игроком всех времен. Отбить пенальти на чемпионате мира – возможно, лучшие ощущения для вратаря», – сказал Щесны.

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    Источник: TV2

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