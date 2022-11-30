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    Месси не забил пенальти Польше, Щесны взял 2-й пенальти подряд на ЧМ-2022

    В эти минуты проходит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 между Польшей и Аргентиной.

    На 38-й минуте форвард Аргентины Лионель Месси не реализовал пенальти. Вратарь Польши Войцех Щесны отбил 11-метровый во второй встрече турнира подряд.

    «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Катаре.

    • Победитель матча выйдет в плей-офф.
    • Пенальти был назначен за фол Щесны.
    • Команды проводят официальный матч впервые с 1978 года.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6438

      Красногорск_Фан 42 минуты назад

      Срочно дайте ему золотой мяч

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      Ответить
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      Рейтинг: +20

      SuperPav111 > Красногорск_Фан 41 минуту назад

      Срочно закройте ему рот

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      ...
      Рейтинг: +6438

      Красногорск_Фан > SuperPav111 14 минут назад

      Вспоминаю совет из журнала по садоводству. Если вас одолели кроты надо сказать громко в норку: крот , крот, тебя в рот. Иди в другой огород. Вот с тобой аналогичный случай . иди в другой огород

      0
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      Рейтинг: +1620

      jek718875 56 минут назад

      Эх,Лёня Мосси, не смог пшека продырявить,пора на пенсию,внуков воспитывать

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