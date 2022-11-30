Месси не забил пенальти Польше, Щесны взял 2-й пенальти подряд на ЧМ-2022

В эти минуты проходит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 между Польшей и Аргентиной.
На 38-й минуте форвард Аргентины Лионель Месси не реализовал пенальти. Вратарь Польши Войцех Щесны отбил 11-метровый во второй встрече турнира подряд.
«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Катаре.
- Победитель матча выйдет в плей-офф.
- Пенальти был назначен за фол Щесны.
- Команды проводят официальный матч впервые с 1978 года.
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Источник: Бомбардир.ру