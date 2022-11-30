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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Польша - Аргентина
Польша - Аргентина: обзор матча 30 ноября 2022
Польша
30.11.2022, среда, 22:00
Чемпионат мира, группа C, 3 тур
0 : 2
Завершен
Аргентина
47'
А. Мак Аллистер
68'
Х. Альварес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Польша - Аргентина
84'
Замена
Т. Алмада
️️️️
А. Мак Аллистер
Замена
К. Пентек
️️️️
Г. Крыховяк
83'
79'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Х. Альварес
79'
Замена
Г. Пеццелла
️️️️
Э. Фернандес
Желтая карточка
Г. Крыховяк
78'
Замена
А. Енджейчик
️️️️
Б. Берешиньски
72'
68'
ГОЛ! 0:2!
Х. Альварес
Пас отдал
Э. Фернандес
Замена
Д. Шиманьски
️️️️
К. Белик
62'
59'
Замена
Н. Тальяфико
️️️️
М. Акунья
59'
Замена
Л. Паредес
️️️️
А. Ди Мария
49'
Желтая карточка
М. Акунья
47'
ГОЛ! 0:1!
А. Мак Аллистер
Пас отдал
Н. Молина
Замена
Я. Каминьски
️️️️
П. Франковски
46'
Замена
М. Скурась
️️️️
К. Свидерски
46'
39'
Пенальти не реализован!
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
6
Крыстиан Белик
ОП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Петр Зелински
ПП
11
Карол Свидерски
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
8
Энцо Фернандес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Камил Грабара
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
25
Роберт Гумни
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
17
Михал Скурась
ЛВ
7
Якуб Каминьски
ЛВ
17
Шимон Журковски
ЦП
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
Аргентина
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Франко Армани
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Хуан Фойт
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
11
Тиаго Алмада
АП
21
Анхель Корреа
ПВ
10
Пауло Дибала
ЦФ
17
Алехандро Гомес
ЦФ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Щесны
18
Берешиньски
15
Глик
14
Кивиор
2
Кэш
6
Белик
10
Крыховяк
10
Зелински
19
Франковски
9
Левандовски
11
Свидерски
4-1-2-2-1
23
Мартинес
26
Молина
13
Ромеро
19
Отаменди
8
Акунья
8
Фернандес
7
Де Пауль
20
Мак Аллистер
10
Месси
11
Ди Мария
9
Альварес
11
Свидерски
17
Скурась
17
Скурась
11
Свидерски
18
Берешиньски
3
Енджейчик
3
Енджейчик
18
Берешиньски
6
Белик
17
Шиманьски
17
Шиманьски
6
Белик
19
Франковски
7
Каминьски
7
Каминьски
19
Франковски
10
Крыховяк
23
Пентек
23
Пентек
10
Крыховяк
8
Акунья
3
Тальяфико
3
Тальяфико
8
Акунья
8
Фернандес
6
Пеццелла
6
Пеццелла
8
Фернандес
11
Ди Мария
5
Паредес
5
Паредес
11
Ди Мария
20
Мак Аллистер
11
Алмада
11
Алмада
20
Мак Аллистер
9
Альварес
22
Мартинес
22
Мартинес
9
Альварес
Остались в запасе
Польша
Аргентина
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Камил Грабара
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
25
Роберт Гумни
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
17
Шимон Журковски
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Франко Армани
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Хуан Фойт
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
21
Анхель Корреа
ПВ
10
Пауло Дибала
ЦФ
17
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Камил Грабара
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
25
Роберт Гумни
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
17
Шимон Журковски
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
Остались в запасе
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Франко Армани
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Хуан Фойт
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
21
Анхель Корреа
ПВ
10
Пауло Дибала
ЦФ
17
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Главный тренер
Лионель Скалони
Статистика матча Польша - Аргентина
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
974
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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