ФИФА дала оценку назначению пенальти за фол Щесны против Месси

ФИФА поддержала решение арбитра Данни Маккели назначить пенальти в пользу Аргентины в матче ЧМ-2022 с Польшей (2:0).

Рио Фердинанд назвал это судейской ошибкой, однако в ФИФА считают, что рефери верно зафиксировал нарушение правил.

В результате борьбы за мяч в воздухе вратарь Войцех Щесны попал рукой в лицо Лионеля Месси.

Судье потребовался видеоповтор, чтобы принять решение.

Щесны отразил удар Месси с пенальти.

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Лионель Месси: новости об игроке на ЧМ-2022

Войцех Щесны: новости об игроке на ЧМ-2022

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