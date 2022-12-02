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    ФИФА дала оценку назначению пенальти за фол Щесны против Месси

    ФИФА поддержала решение арбитра Данни Маккели назначить пенальти в пользу Аргентины в матче ЧМ-2022 с Польшей (2:0).

    Рио Фердинанд назвал это судейской ошибкой, однако в ФИФА считают, что рефери верно зафиксировал нарушение правил.

    • В результате борьбы за мяч в воздухе вратарь Войцех Щесны попал рукой в лицо Лионеля Месси.
    • Судье потребовался видеоповтор, чтобы принять решение.
    • Щесны отразил удар Месси с пенальти.

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    Лионель Месси: новости об игроке на ЧМ-2022

    Войцех Щесны: новости об игроке на ЧМ-2022

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 15:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17218

      Garrincha58 1 час назад

      как ему дали 6-й ЗМ так и сейчас будут тащить к титулу не понятно за какие заслуги и кому это надо

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      Рейтинг: +723

      Fialet > Garrincha58 1 час назад

      Как кому? Арабам, боссам ПСЖ. Наверняка пообещали, если останется в команде, Аргентине будут помогать выиграть ЧМ, а самому Месе очередной ЗМ.

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      Рейтинг: +11259

      alex1951 2 часа назад

      Судьи из кожи лезут,что б ФИФА понравиться....Косяк за косяком.....
      Бедняжка Месси ,схлопотал от Щесны такой нокаут,что даже пендаль не забил....
      Благородный ,ты,наш))))

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      Рейтинг: +586

      Октавиус 2 часа назад

      Всё ясно, аргов будут тянуть из-за Месси. Пенальти абсолютно левый. Мяч уже отлетел от головы Месси за лицевую линию, после чего ему нечаянно попали в лицо, где здесь фол?

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