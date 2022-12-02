ФИФА дала оценку назначению пенальти за фол Щесны против Месси

ФИФА поддержала решение арбитра Данни Маккели назначить пенальти в пользу Аргентины в матче ЧМ-2022 с Польшей (2:0).
Рио Фердинанд назвал это судейской ошибкой, однако в ФИФА считают, что рефери верно зафиксировал нарушение правил.
- В результате борьбы за мяч в воздухе вратарь Войцех Щесны попал рукой в лицо Лионеля Месси.
- Судье потребовался видеоповтор, чтобы принять решение.
- Щесны отразил удар Месси с пенальти.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Лионель Месси: новости об игроке на ЧМ-2022
Войцех Щесны: новости об игроке на ЧМ-2022
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: Daily Mail