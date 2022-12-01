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    «Позор! VAR вводили не для этого». Фердинанд – о пенальти на Месси в матче с Польшей

    Экс-футболист сборной Англии Рио Фердинанд раскритиковал судейское решение в игре 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 между Польшей и Аргентиной.

    Он считает, что Данни Маккели ошибочно назначил пенальти в ворота поляков.

    «Позор! VAR вводили не для этого. Щесны едва коснулся Месси, он просто чиркнул его по ресницам.

    И арбитр пошел смотреть повтор этого? Я думаю, что это возмутительно», – сказал Фердинанд.

    • Месси не реализовал пенальти.
    • Аргентина победила Польшу – 2:0.

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    Источник: Evening Standard

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