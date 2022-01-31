Официально: экс-тренер «Легии» Михневич возглавил сборную Польши

Сборная Польши объявила о назначении на пост главного тренера Чеслава Михневича.
«Я принял решение о назначении Чеслава Михневича на пост тренера польской сборной. Мы подписали соглашение до конца 2022 года с возможностью продления.
Я считаю, что это лучший выбор для нашей команды перед предстоящими вызовами. Мы думаем только о московской миссии», – написал в твиттере глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.
- Поляки хотели назначить украинца Андрея Шевченко, но не смогли с ним договориться.
- Михневич с «Легией» осенью обыграл «Спартак» в Москве (1:0).
- 24 марта поляки сыграют с Россией в Москве в полуфинальном стыковом матче за путевку на ЧМ-2022.
Источник: сайт Польского футбольного союза