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    Официально: экс-тренер «Легии» Михневич возглавил сборную Польши

    Сборная Польши объявила о назначении на пост главного тренера Чеслава Михневича.

    «Я принял решение о назначении Чеслава Михневича на пост тренера польской сборной. Мы подписали соглашение до конца 2022 года с возможностью продления.

    Я считаю, что это лучший выбор для нашей команды перед предстоящими вызовами. Мы думаем только о московской миссии», – написал в твиттере глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

    • Поляки хотели назначить украинца Андрея Шевченко, но не смогли с ним договориться.
    • Михневич с «Легией» осенью обыграл «Спартак» в Москве (1:0).
    • 24 марта поляки сыграют с Россией в Москве в полуфинальном стыковом матче за путевку на ЧМ-2022.

    Источник: сайт Польского футбольного союза

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6376

      BarStep 32 минуты назад

      Нашим пацанам пох, кто там порулить придёт..
      Михневич ли, или Шевчевич..

      Главное, что бы Карпевич никому не мешал..))

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      Рейтинг: +1855

      СуперПАВ9 1 час назад

      Не могу поделать ему удачи

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      Рейтинг: +5998

      R_a_i_n > СуперПАВ9 38 минут назад

      100% семеныч уже пожелал. Патриот хренов))

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