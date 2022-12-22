Михневича уволили из Польши после звонка Левандовского. Игроки угрожали уйти из сборной

Стали известны подробности увольнения Чеслав Михневича с поста главного тренера сборной Польши.

По информации Radio ZET, на решение об отставке повлиял нападающий Роберт Левандовски. Еще до окончания ЧМ-2022 он позвонил президенту Польского футбольного союза Цезарию Кулеше и рассказал, что целая группа игроков не хочет продолжать работать с Михневичем.

Несколько футболистов угрожали завершить карьеру в сборной, если тренер не уйдет.

Михневич возглавил сборную Польши в январе и вывел ее на ЧМ-2022.

На турнире поляки дошли до 1/8 финала, где проиграли Франции.

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