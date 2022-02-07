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  • Черчесов – о тренере сборной Польши Михневиче: «Наверное, у него в России есть друзья и советники»

Черчесов – о тренере сборной Польши Михневиче: «Наверное, у него в России есть друзья и советники»

7 февраля 2022, 21:23
7

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов не исключил, что возглавивший сборную Польши Чеслав Михневич имеет советников в России.

«Чеслав хорошо говорит по-русски. Поэтому может спокойно знакомиться со СМИ, смотреть матчи, собирать информацию.

Тем более большинство кандидатов выступают в РПЛ, поэтому Михневич может спокойно изучать их. Наверное, у него в России есть советники и друзья, которые помогут в подготовке к стыку с нами.

Если же кого-то интересует, состоялся ли между нами разговор про сборные, то такого не было – Чеслав, собственно, сам об этом в одном интервью говорил. Потому что это нехорошо, некорректно. Тем более никакой информации я бы не дал», – сказал Черчесов.

  • Польша – соперник сборной России по стыкам отбора ЧМ-2022.
  • Команды встретятся 24 марта в Москве.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Польша Черчесов Станислав Михневич Чеслав
Комментарии (7)
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житель СПб
1644259334
Звучит неприятно, и Черчес умышленно сгущает краски - но на самом деле это естественно. Ведь есть в России польские игроки, разные менеджеры, не связанные клятвами. Но подготовку сборной надо делать более закрытой.
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Plyash
1644261085
"Черчесов хорошо говорит по русски"....блю-брю-блю...фууу... Всё,ребята,дальше я пошёл пить за серебро по мини-футболу за наших ребят,они настоящие ЗМС и медали у них настоящие.
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Hektor 84
1644262286
Не лезь в дела сборной чабан. Ты и так делишек наделал!
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igis
1644264461
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Валерий2705
1644266937
Рассказывай, уже за шампур шашлыков и кружку чачи всё выдал.Хотя что ты мог рассказать? Как слюной в раздевалке брызгал?
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Drapik
1644270035
Тем не менее, за 20 лет Чабан является первым и пока единственным российским тренером, который вывел сборную и группы хоть на каком-то крупном форуме
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portero
1644290212
Стас на консультанта в сборную набивается...
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