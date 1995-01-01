Черчесов – о тренере сборной Польши Михневиче: «Наверное, у него в России есть друзья и советники»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов не исключил, что возглавивший сборную Польши Чеслав Михневич имеет советников в России.

«Чеслав хорошо говорит по-русски. Поэтому может спокойно знакомиться со СМИ, смотреть матчи, собирать информацию.

Тем более большинство кандидатов выступают в РПЛ, поэтому Михневич может спокойно изучать их. Наверное, у него в России есть советники и друзья, которые помогут в подготовке к стыку с нами.

Если же кого-то интересует, состоялся ли между нами разговор про сборные, то такого не было – Чеслав, собственно, сам об этом в одном интервью говорил. Потому что это нехорошо, некорректно. Тем более никакой информации я бы не дал», – сказал Черчесов.

Польша – соперник сборной России по стыкам отбора ЧМ-2022.

Команды встретятся 24 марта в Москве.

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