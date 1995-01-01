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    Черчесов – о тренере сборной Польши Михневиче: «Наверное, у него в России есть друзья и советники»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов не исключил, что возглавивший сборную Польши Чеслав Михневич имеет советников в России.

    «Чеслав хорошо говорит по-русски. Поэтому может спокойно знакомиться со СМИ, смотреть матчи, собирать информацию.

    Тем более большинство кандидатов выступают в РПЛ, поэтому Михневич может спокойно изучать их. Наверное, у него в России есть советники и друзья, которые помогут в подготовке к стыку с нами.

    Если же кого-то интересует, состоялся ли между нами разговор про сборные, то такого не было – Чеслав, собственно, сам об этом в одном интервью говорил. Потому что это нехорошо, некорректно. Тем более никакой информации я бы не дал», – сказал Черчесов.

    • Польша – соперник сборной России по стыкам отбора ЧМ-2022.
    • Команды встретятся 24 марта в Москве.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10692

      playsh 1 минуту назад

      "Черчесов хорошо говорит по русски"....блю-брю-блю...фууу...
      Всё,ребята,дальше я пошёл пить за серебро по мини-футболу за наших ребят,они настоящие ЗМС и медали у них настоящие.

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      Рейтинг: +13683

      житель СПб 30 минут назад

      Звучит неприятно, и Черчес умышленно сгущает краски - но на самом деле это естественно. Ведь есть в России польские игроки, разные менеджеры, не связанные клятвами. Но подготовку сборной надо делать более закрытой.

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