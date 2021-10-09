Тренер «Легии» Михневич: «Футболистов из России нереально пригласить в Польшу. У нас нет таких денег»

Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич объяснил, почему российские футболисты не едут в польский чемпионат. Дело в деньгах.

«Боюсь, что из России никого пригласить нереально. В Польше нет таких денег как в России. Даже восьмая команда РПЛ платит больше, чем «Легия». А «Легия» – это клуб, в котором лучшие контракты в польском футболе. К сожалению, тут побороться шансов нет», – сказал Михневич.

В чемпионате Польши играют 2 россиянина: Евгений Башкиров и Илья Жигулев («Заглембе»).

и («Заглембе»). Польский «Ракув» в августе прошел «Рубин» в Лиге конференций.

«Легия» в сентябре победила в Москве «Спартак» (1:0).

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