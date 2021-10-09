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    Тренер «Легии» Михневич: «Обыграть «Спартак» приятнее, чем «Лестер». Англичане – не такой бренд»

    Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич сравнил сентябрьские победы в Лиге Европы над «Спартаком» и «Лестером». Обе – минимальные.

    – Для вас как тренера что приятнее: обыграть «Спартак» на выезде или «Лестер» при своих болельщиках?

    – Победа в Москве! «Спартак» – классная команда, я помню их матчи в Польше против «Легии», «Леха». Для болельщиков «Спартак» очень принципиальный соперник, его все знают. «Лестер» же хоть и добивался успехов в Англии, но это не такой бренд как российский клуб. Когда же играли с англичанами, то эмоции были не такими. Хотя обе победы нам приятны.

    • «Легия» лидирует в группе Лиги Европы.
    • Ближайший соперник – «Наполи».
    • Ответный матч «Легии» со «Спартаком» намечен на 9 декабря.

    Тренер «Легии» Михневич пил пиво на пресс-конференции после победы над «Спартаком»

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 16:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +231

      Землякруглая 1 час назад

      Да воспламенеют пуканы у педикулезной бомжарни. Гыгы

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      Рейтинг: +2521

      tarasofka 1 час назад

      какой нафиг бренд спартак? бомжклуб, всю жизнь без собственной арены. даже ромб свистнули у динамо, только перевернули - но и на него прав никаких нет, в отличие от общества спартак. всё, что есть у спартака: бромантановые чемпионства, дезеув и главный болельщик борис моисеев. а теперь ещё и экскаваторщица зарема.

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