Тренер «Легии» Михневич: «Обыграть «Спартак» приятнее, чем «Лестер». Англичане – не такой бренд»

Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич сравнил сентябрьские победы в Лиге Европы над «Спартаком» и «Лестером». Обе – минимальные.

– Для вас как тренера что приятнее: обыграть «Спартак» на выезде или «Лестер» при своих болельщиках?

– Победа в Москве! «Спартак» – классная команда, я помню их матчи в Польше против «Легии», «Леха». Для болельщиков «Спартак» очень принципиальный соперник, его все знают. «Лестер» же хоть и добивался успехов в Англии, но это не такой бренд как российский клуб. Когда же играли с англичанами, то эмоции были не такими. Хотя обе победы нам приятны.

«Легия» лидирует в группе Лиги Европы.

Ближайший соперник – «Наполи».

Ответный матч «Легии» со «Спартаком» намечен на 9 декабря.

Тренер «Легии» Михневич пил пиво на пресс-конференции после победы над «Спартаком»