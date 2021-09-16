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  • Тренер «Легии» Михневич пил пиво на пресс-конференции после победы над «Спартаком»

Тренер «Легии» Михневич пил пиво на пресс-конференции после победы над «Спартаком»

16 сентября 2021, 01:08
19

Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич пил пиво на пресс-конференции после матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака» (1:0).

Михневич открыл три бутылки: одну оставил себе, вторую отдал переводчице, третью – своему футболисту.

  • «Легия» забила на 90+1 минуте.
  • У «Спартака» 5 еврокубковых поражений подряд.
  • Как минимум до вечера «Легия» будет лидировать в группе.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Источник: твиттер «Легии»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Спартак Легия Михневич Чеслав
Комментарии (19)
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the teacher
1631753275
с такими результатами Витя скоро водяру начнет бухать, прямо во время игры
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нейтральныйкакникто
1631754588
Ну и пил пиво и что ...? А тренер Спартака что-то бубнил про доминирование......И кто из них выглядел адекватнее и трезвее ?
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oyabun
1631764352
Да хоть виски. Заслужил!
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Мася_1989
1631764740
Совсем уже, ох эти наглые поляки! Спартак за такую дерзость просто обязан унизить их в Польше! )))
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KOLBIS
1631766918
Ему и покурить можно было...
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BlackMurder
1631768043
Палыч во время игр бухой всегда, так что это нормально
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Plyash
1631771946
Не переживайте,пиво было безалкогольное.Но в любом случае Михневич из этой ситуации сделал небольшой спектакль.Заслужил,к сожалению, утёр носяру Федуну.
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Enter2006
1631773643
Да ясень пень, все знают кто кого в итоге отдоминировал, как после секса чел расслабился, покурить наверное потом вышел. )
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Axe111
1631774425
И что
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polt
1631775938
А Руй Витория наверно нитроглицерин глотал.
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