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    Тренер «Легии» Михневич пил пиво на пресс-конференции после победы над «Спартаком»

    Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич пил пиво на пресс-конференции после матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака» (1:0).

    Михневич открыл три бутылки: одну оставил себе, вторую отдал переводчице, третью – своему футболисту.

    • «Легия» забила на 90+1 минуте.
    • У «Спартака» 5 еврокубковых поражений подряд.
    • Как минимум до вечера «Легия» будет лидировать в группе.

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    Источник: твиттер «Легии»

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