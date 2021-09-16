Тренер «Легии» Михневич пил пиво на пресс-конференции после победы над «Спартаком»

Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич пил пиво на пресс-конференции после матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака» (1:0).
Михневич открыл три бутылки: одну оставил себе, вторую отдал переводчице, третью – своему футболисту.
- «Легия» забила на 90+1 минуте.
- У «Спартака» 5 еврокубковых поражений подряд.
- Как минимум до вечера «Легия» будет лидировать в группе.
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