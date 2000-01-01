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    Тренер Польши Михневич: «Знаю русский футбол»

    Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич считает, что знает российский футбол. В частности, он знаком с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

    – Что можете сказать про молодых игроков «Динамо», которые также могут сыграть против сборной Польши?

    – Когда я тренировал молодежную сборную, мы два раза играли против россиян, которых тренировал Михаил Галактионов. Так что я хорошо знаю ваших молодых российских футболистов: Грулева, Лесового, Макарова. По выступлениям за молодежную команду помню Сафонова, Дивеева, Чалова, Облякова, Рассказова – я вообще русский футбол знаю.

    • 24 марта Россия и Польша сыграют в полуфинальном стыковом матче за путевку на ЧМ-2022.
    • Матч состоится на «ВТБ Арене».
    • Михневич принял сборную в январе.

    Тренер Польши Михневич посетил тренировку «Динамо»

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    Источник: официальный сайт «Динамо»

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