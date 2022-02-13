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Тренер Польши Михневич: «Знаю русский футбол»

13 февраля 2022, 20:17
1

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич считает, что знает российский футбол. В частности, он знаком с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

– Что можете сказать про молодых игроков «Динамо», которые также могут сыграть против сборной Польши?

– Когда я тренировал молодежную сборную, мы два раза играли против россиян, которых тренировал Михаил Галактионов. Так что я хорошо знаю ваших молодых российских футболистов: Грулева, Лесового, Макарова. По выступлениям за молодежную команду помню Сафонова, Дивеева, Чалова, Облякова, Рассказова – я вообще русский футбол знаю.

  • 24 марта Россия и Польша сыграют в полуфинальном стыковом матче за путевку на ЧМ-2022.
  • Матч состоится на «ВТБ Арене».
  • Михневич принял сборную в январе.

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Источник: официальный сайт «Динамо»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Динамо Россия Польша Михневич Чеслав
Комментарии (1)
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GreyDM
1644819299
Русский футбол и русские тренеры толком-то понять не могут, а тут ты...окстись!!!
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